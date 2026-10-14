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Após procedimento, bumbum de atriz e influenciadora Denise Dias impressiona; confira

Artista aposta em preenchimento com ácido hialurônico para recuperar volume e valorizar as curvas depois de perda de peso

Atriz e influenciadora Denise Dias realizou procedimento estético - (crédito: Divulgação)
Atriz e influenciadora Denise Dias realizou procedimento estético - (crédito: Divulgação)

A atriz e influenciadora Denise Dias chamou atenção ao compartilhar o antes e depois de um procedimento estético realizado nos glúteos. Após passar por um processo de emagrecimento, que vem mostrando nas redes sociais, a artista percebeu uma redução no volume do bumbum e decidiu investir em um tratamento para recuperar o contorno da região.

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O procedimento foi realizado pelo Dr. Rogério Cardoso, com aplicação de ácido hialurônico para realçar a chamada “voltinha” do bumbum, proporcionando um aspecto mais empinado e criando um efeito visual de cintura mais fina.

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“Com o emagrecimento, fiquei muito feliz com as mudanças no meu corpo, mas senti falta daquela curva natural do bumbum. Queria recuperar esse detalhe sem exageros, mantendo um resultado harmônico”, explica Denise.

Segundo a atriz, a escolha pelo procedimento faz parte de uma fase de transformação pessoal, na qual tem priorizado a autoestima, o bem-estar e os cuidados com o corpo, sempre com acompanhamento profissional.

Satisfeita com o novo contorno, Denise celebra o resultado e reforça que sua intenção não é seguir padrões de beleza, mas valorizar suas próprias características.

“Estou numa fase em que quero me sentir cada vez melhor comigo mesma. Às vezes, pequenos ajustes fazem uma grande diferença. O que já é bom sempre pode ficar melhor!”, finaliza.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/10/2026 06:32 / atualizado em 14/10/2026 11:28
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