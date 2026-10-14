"Nunca quis ser a mulher que só era sustentada", diz Camila Dias sobre trajetória como empresária

Camila Dias usou as redes sociais para responder a um comentário que questionava sua trajetória profissional e abriu uma discussão sobre apoio financeiro no casamento e autonomia feminina.

Mãe de três filhos, a influenciadora contou que o marido sustentou a família enquanto ela começava a produzir conteúdo, mas afirmou que queria construir seus próprios negócios. “Eu nunca quis ser a mulher que só era sustentada”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo Camila, o apoio do companheiro permitiu que ela se dedicasse à internet antes de a atividade gerar renda. Ela ressalta, porém, que seu desejo de empreender não surgiu de uma insatisfação com essa dinâmica familiar, que continua fazendo parte de sua vida.

“Ser sustentada por uma pessoa que me ama é maravilhoso. Inclusive, isso segue sendo assim. Na minha opinião, homem tem que prover a casa. Mas eu acho que a mulher tem que poder escolher ficar por amor e parceria, não por dependência financeira”, afirma.

Para a empresária, ter uma fonte própria de renda está relacionado à liberdade de escolha. Embora não considere errado depender financeiramente do parceiro, ela conta que queria trabalhar e desenvolver uma trajetória profissional.

“Eu queria ser influenciadora, então ele me permitia ficar produzindo conteúdo enquanto eu ainda não colocava dinheiro para dentro de casa”, disse.

Com o crescimento de sua presença digital, que afirma ter ultrapassado um milhão de seguidores, Camila ampliou sua atuação para o empreendedorismo. No relato, menciona uma empresa que havia acabado de completar um ano de operação, um segundo negócio em atividade e um terceiro em fase de criação.

A mudança, segundo ela, também alterou o peso de suas decisões. Se inicialmente o trabalho estava ligado aos próprios objetivos e à independência financeira, hoje envolve a responsabilidade pelos empregos gerados.

“Não trabalho mais para bancar meus luxos e ser independente. Hoje, todas as minhas decisões levam em consideração as pessoas que dependem dos trabalhos que desempenham nas minhas empresas”, explica.

Camila afirma que a maioria das pessoas que trabalham com ela são mulheres em seu primeiro emprego. A formação dessas profissionais, segundo a empresária, faz parte da rotina dos negócios.

“Elas chegam sem saber absolutamente nada e nós nos disponibilizamos a ensinar e a formar profissionais humanas e completas. Somos um time e tenho muito orgulho”, diz.

Entre essas histórias está a de Carol, a quem Camila chama de seu braço direito. As duas se conheceram quando Carol trabalhava como vendedora em uma loja onde a influenciadora fazia compras. Anos depois, ao ouvir que ela desejava mudar de área em busca de liberdade e reconhecimento, Camila lembrou da profissional quando surgiu uma oportunidade em sua equipe.

“Quando precisei de alguém, tinha certeza de que ela seria perfeita. Ela tem liberdade de tomar decisões, recebe um salário bem acima do mercado e é de minha extrema confiança”, afirma.

Na área de perfumaria, Camila conta que a Benuá, anteriormente chamada Cora, já ultrapassou R$ 10 milhões em faturamento. Ela atribui parte de seu orgulho ao desafio de vender pela internet um produto que o consumidor não consegue experimentar antes da compra.

“Sinto muito orgulho de vender perfume online, sem que as pessoas possam sentir o cheiro, e mesmo assim ser um sucesso”, conta.

Os próximos passos da Benuá incluem a abertura da primeira loja temporária no Rio de Janeiro e a presença em um espaço em São Paulo, ampliando o contato presencial com os consumidores.