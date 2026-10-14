Fabi Bang e Verônica Goeldi se encontram em projeto de formação para jovens artistas

O NR Broadway Camp terá a participação das atrizes Fabi Bang e Verônica Goeldi na próxima temporada, que acontece de 20 a 26 de janeiro de 2027, no NR Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo. A programação propõe uma imersão no universo do teatro musical para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, com atividades práticas de interpretação, canto, dança e expressão corporal, conduzidas por profissionais com experiência nos palcos brasileiros.

Inspirado nos musicais da Broadway, o acampamento oferece aos participantes a oportunidade de conhecer diferentes etapas da preparação artística. Ao longo da temporada, os adolescentes vivenciam uma rotina de formação que estimula não apenas as habilidades cênicas, mas também a criatividade, a comunicação, a autonomia, o trabalho em equipe e a confiança.

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Entre os profissionais confirmados estão Fabi Bang, atriz, cantora e bailarina; Verônica Goeldi, atriz, cantora e referência no teatro musical; Jorge de Godoy, diretor e produtor artístico; Leo Romano, diretor musical e arranjador; e Roberto Justino, diretor artístico.

Uma das propostas da temporada é aproximar os acampantes de ferramentas utilizadas no mercado profissional. Ao final das atividades, cada participante gravará um self-tape, formato de vídeo utilizado em testes de elenco e apresentações para seleções artísticas. A iniciativa busca proporcionar uma experiência prática e familiarizar os adolescentes com processos comuns da carreira artística.

A edição também contará com uma novidade: a parceria com o É Sobre Musicais, veículo de comunicação dedicado ao teatro musical brasileiro. Juntos, os projetos apresentam o NR Broadway Challenge, uma dinâmica interativa que vai desafiar os participantes com perguntas e atividades sobre o universo dos musicais, combinando conhecimento, competição e diversão.

Com a proposta de unir aprendizado artístico e convivência, o NR Broadway Camp oferece uma alternativa de férias para crianças e adolescentes interessados em explorar o palco e conhecer mais de perto o funcionamento do teatro musical.

Serviço

NR Broadway Camp

Data: 20 a 26 de janeiro de 2027

Local: NR Santo Antônio do Pinhal (SP)

Público: Crianças e adolescentes de 9 a 17 anos

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