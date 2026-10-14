Alice Monteiro se prepara com aulas de harpa para interpretar Tirza em 'Ben Hur'

Alice Monteiro, de 11 anos, integra o elenco de “Ben Hur”, produção da Seriella Productions para a Record, na qual interpreta Tirza durante a infância. A série tem direção de Vicente Guerra e estreou na última semana na plataforma Univer Vídeo.

Na trama, Alice contracena com Guilherme Tavares, intérprete de Judá Ben-Hur na infância, e Alice Camargo, que vive Ester na mesma fase. Marina Elias interpreta Miriam, mãe de Tirza, enquanto Juliana Martin faz Amrah. Na fase adulta, a personagem será vivida por Juhlia Ficer.

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Para se preparar para Tirza, Alice também fez aulas de harpa, instrumento ligado à personagem na produção. O treinamento passou a fazer parte da preparação para as gravações e acrescentou uma nova habilidade ao trabalho da atriz.

Inspirada no romance de Lew Wallace, a história acompanha Judá Ben-Hur após a traição de Messala, em uma narrativa marcada por fé, superação e redenção.

Para Alice, as gravações também ficaram marcadas pela convivência com a equipe. “Eu amei gravar ‘Ben Hur’. Me apaixonei pelos atores, pelo diretor, pela produção, pela caracterização, pelo figurino, por todo mundo. Fui recebida com muito carinho e é uma experiência que vou levar comigo”, conta.

A jovem atriz se prepara para o audiovisual com Raphael Monteiro, que também atua como seu agente, e integra a Army, agência responsável pelo acompanhamento de sua carreira.

Antes de “Ben Hur”, Alice participou do filme “Coisa de Novela”, da Globo, interpretando a protagonista durante a infância e contracenando com Susana Vieira.

Nos palcos, esteve recentemente no musical “Superfantástico”, da Bmoving. Agora, se prepara para três novas montagens: “13 – O Musical”, “Carrossel” e “Matilda”, com apresentações previstas para dezembro, janeiro e março, respectivamente.