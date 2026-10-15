Atriz do SBT, Lis Luciddi solta a voz na Espanha e revive grupo de pagode criado em família

Lis Luciddi, que interpretou Telma Gaspar na novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, voltou às suas raízes musicais durante uma passagem por Valência, na Espanha. Ao lado do marido, André Almeida, e do cunhado, Guilherme, a atriz reviveu o Pagode da Recaída, grupo criado pela família antes de sua contratação pela emissora.

O reencontro aconteceu durante uma apresentação do Segue Que É Samba (@sqs.es), formação que Guilherme integra atualmente na cidade espanhola. Com a participação de Lis e André, o palco recebeu uma reunião do trio que se apresentava em bares de Salvador.

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Fundado em 2022, o Pagode da Recaída surgiu da paixão dos integrantes pelo samba e pelo pagode dos anos 1990. A iniciativa familiar conquistou espaço na noite da capital baiana, com apresentações quinzenais que passaram a lotar os estabelecimentos.

A chegada de Lis ao SBT mudou a rotina do grupo. Para trabalhar na novela, a atriz se transferiu para São Paulo, acompanhada pelo marido, que é cirurgião ortopedista. Guilherme, engenheiro de software e multi-instrumentista, mudou-se para a Espanha, onde seguiu se dedicando também à música.

A viagem permitiu que os três voltassem a compartilhar o palco. Para o público que acompanha Lis pela televisão, o encontro revelou outra expressão de seu trabalho artístico: o canto, que já fazia parte de sua vida antes das novelas e agora também ganhou espaço em sua passagem pela Europa.