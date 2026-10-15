Maurício Meirelles comanda 'Varanda Gourmet' com participação de Neymar Jr.

Maurício Meirelles comanda uma edição especial do “Varanda Gourmet”, programa da ACHISMOS TV que apresenta ao lado de Daniel Zukerman, com participação de Neymar Jr. e convidados do entretenimento, da internet e do empreendedorismo.

Gravado em parceria com a Loovi Seguros, o conteúdo será dividido em dois episódios. A divulgação do primeiro começa nesta quarta-feira (14).

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Neymar aparece em momentos de conversa mais descontraída, falando sobre videogames e aspectos de sua rotina fora dos gramados. A edição também recebe Gabi Martins, Renato Cariani, Toguro, TCar e o empresário Quézide Cunha.

Conhecido pelo improviso, Maurício conduz o encontro ao lado de Zukerman em um formato baseado em conversas informais, histórias pessoais e brincadeiras.

Entre os assuntos, Gabi Martins comenta um encontro desmarcado por Danilo Gentili. Renato Cariani relembra dificuldades com seu primeiro carro e episódios de sua trajetória profissional, enquanto TCar fala sobre o mercado de automóveis de luxo.

O programa também traz a chamada “Batalha de Conversão”, desafio em que os influenciadores testam, em tempo real, a capacidade de mobilizar suas audiências.

Na parte voltada a negócios, Quézide Cunha, fundador da Loovi Seguros, fala sobre a criação da empresa, os desafios de atuar no setor e a proposta de simplificar a contratação de seguros por meio da tecnologia.

O “Varanda Gourmet” reúne uma comunidade de seguidores conhecidos como “varandeiros” e aposta na interação entre os convidados como principal elemento do formato.

Em 2025, o programa ultrapassou 15 milhões de visualizações. Já a ACHISMOS TV, da qual Maurício Meirelles é sócio, acumula mais de 1,2 bilhão de visualizações em diferentes formatos de conteúdo.