Cantora Brunna Oliveira promove encontros de pagode voltados à saúde da mulher

Brunna Oliveira decidiu levar o Outubro Rosa para um ambiente que faz parte de sua rotina: o pagode. Nos dias 18 e 25 de outubro, a cantora reúne outras mulheres do gênero em dois encontros no Zayya, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

A proposta combina apresentações musicais com uma mensagem de conscientização sobre o câncer de mama e os cuidados com a saúde feminina.

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Ao reunir artistas mulheres no mesmo palco, o projeto também coloca em evidência a presença feminina no pagode. A ideia é criar espaço para troca, visibilidade e convivência entre profissionais que compartilham o gênero musical.

O chamado Zayya Outubro Rosa foi idealizado por Brunna como uma forma de aproximar uma pauta de saúde de um público que já acompanha seu trabalho e as rodas de pagode.

A iniciativa parte da música, mas busca fazer com que a mensagem vá além das apresentações: os cuidados com a saúde não devem ficar restritos ao mês de outubro.

Os encontros serão realizados no Zayya, na Estrada Benvindo de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes. A casa abre às 12h nas duas datas. A entrada não terá cobrança de ingresso, com pagamento apenas de cover artístico.

Serviço

Zayya Outubro Rosa — Brunna Oliveira

Datas: 18 e 25 de outubro de 2026

Horário: abertura da casa às 12h

Local: Zayya

Endereço: Estrada Benvindo de Novaes, 1820, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro

Entrada: sem cobrança de ingresso; haverá cover artístico