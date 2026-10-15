Diego Faria lança single 'Você é Minha', versão em português de música de Romeo Santos

Conhecido pelo hit 'Elas Ficam Loucas', Diego Faria lança novo single, intitulado 'Você é Minha' - (crédito: Marcella Neitzel)

O cantor Diego Faria, conhecido pelo hit “Elas Ficam Loucas”, lança nesta quinta-feira (15) o single “Você é Minha”, versão em português de “Eres Mía”, música de Romeo Santos, um dos principais nomes da bachata mundial. A faixa chega às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe gravado em Goiânia.

A produção tem Victória Villarim como par do cantor. O vídeo também conta com a participação de seis bailarinas do cantor Leonardo: Fernanda Hernandes, Lane Cavalcante, Marissol Dias, Kauane Kraemer, Naty Gardenia e Monique Souza. Nas gravações, as bailarinas usaram looks pretos com recortes, brilho e transparências.

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Diego Faria afirma que a versão de “Você é Minha” traz sua identidade musical e sua interpretação pessoal, sem deixar de respeitar a composição original de Romeo Santos. Segundo o sertanejo, o videoclipe retrata um relacionamento marcado pela paixão, pelo desejo e pela dificuldade de superar uma história de amor.

“É uma história que mistura romance, emoção e aquela conexão entre duas pessoas que, mesmo diante das circunstâncias, não conseguem esquecer o que viveram. A ideia é transformar a força da música em imagens que façam o público sentir cada palavra”, explica.

O artista também fala sobre a expectativa para o lançamento e a responsabilidade de interpretar uma canção conhecida internacionalmente.

“Esse single representa um momento muito especial da minha carreira. Trazer uma versão de um sucesso de Romeo Santos, um artista que admiro muito, é uma grande responsabilidade e também uma realização. Coloquei muito amor e verdade nesse projeto. Quero que as pessoas se identifiquem, se apaixonem pela música e façam dela parte das suas histórias", diz Diego.

"Acredito muito nesse trabalho e, se Deus quiser, será o início de uma fase linda na minha trajetória. Dia 15 de outubro, espero todos vocês comigo”, complementa o artista.