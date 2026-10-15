One Service apresenta novo álbum e clipe de 'Vou Lutar'; confira

O grupo One Service apresenta novo álbum, intitulado "EveryOne - A Grande Comissão (Ao Vivo)" - (crédito: Penélope Godói)

O One Service lança nesta quarta-feira o álbum “EveryOne - A Grande Comissão (Ao Vivo)”, projeto com 10 faixas e participações de 2metro, Guilherme Andrade, Julliany Souza, Michael Santiago e do grupo Na Graça.

No mesmo dia, o grupo também estreia o vídeo de “Vou Lutar”, música gravada com Michael Santiago. Os registros audiovisuais do projeto foram realizados ao vivo na igreja Bola de Neve, em São Paulo, com direção de vídeo de TG Alves.

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O álbum reúne canções apresentadas pelo One Service ao longo de 2026 e organiza em um único trabalho lançamentos que vinham sendo divulgados desde o início do ano.

Em fevereiro, o grupo apresentou “Faraó ou Deus”. No mês seguinte, lançou o EP “EveryOne Obedient - Geração Teen”, com quatro faixas, entre elas “Yahweh 2.0”, com participação de 2metro, e “Nada Impossível É”.

Na sequência vieram “O Galo Cantou”, com Guilherme Andrade, e “Emanuel”. As músicas também integraram o EP “EveryOne - Newborn”, ao lado de “Aba Pai”, gravada com Julliany Souza.

O repertório ainda inclui uma releitura de “Deus Velará Por Ti” e “Estou Contigo”, lançada em outubro com participação do grupo Na Graça.

Com “EveryOne - A Grande Comissão”, o One Service reúne em formato de álbum a sequência de lançamentos apresentados ao longo do ano e acrescenta “Vou Lutar” ao projeto audiovisual.