Ex-atriz global Carol Picchi anuncia cirurgia íntima e fala sobre estética: 'Sem culpa'

Carol Picchi se prepara para realizar um conjunto de procedimentos na região íntima com a Dra. Fernanda Nassar. Com intervenções que incluem a remodelação dos pequenos lábios e da região vulvar, o planejamento envolve mudanças na aparência íntima. Para Carol, a escolha está ligada ao desejo de se sentir bem com o próprio corpo e à liberdade de cuidar da estética sem culpa.

“Eu acho que a mulher precisa ter o direito de se olhar no espelho e se sentir feliz com ela mesma, sem culpa e sem precisar dar satisfação a ninguém”, afirma.

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O protocolo informado inclui meia ninfoplastia, uma redução parcial dos pequenos lábios, e vulvoplastia. Também estão previstas sessões de laser interno e externo, conforme avaliação médica e respeitando o tempo de cicatrização.

Ao explicar o que pesou na decisão, Carol ressalta que a vontade de mudar deve ser pessoal. “Sempre fui uma mulher que gosta de se cuidar, mas acredito que qualquer decisão sobre o nosso corpo precisa partir da nossa própria vontade, e não da pressão de ninguém. Para mim, o mais importante é buscar bem-estar, confiança e naturalidade.”

Embora a escolha envolva a aparência de uma região pouco exposta, Carol associa os cuidados à maneira como se percebe. Para ela, sentir-se à vontade com o corpo passa pelo respeito às próprias escolhas, inclusive quando elas envolvem uma intervenção estética.

“Representa liberdade e autoestima. Sempre gostei de me cuidar, e isso faz parte de quem eu sou. Mas também aprendi que autoestima vai muito além da aparência: é você se conhecer, se respeitar e se sentir bem na própria pele”, diz.

Carol também destaca que a autonomia precisa caminhar junto com o cuidado com a saúde. “Sou muito a favor de a mulher ter liberdade para fazer suas escolhas, desde que sejam conscientes e respeitem sua saúde.”

E resume, com bom humor, como enxerga essa nova etapa: “E, claro, se a gente pode se cuidar e se sentir ainda melhor, por que não? O importante é fazer por você, nunca pelos outros.”