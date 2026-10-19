Larissa Bocchino desponta entre os nomes de sua geração e viverá protagonista no Globoplay

Aos 28 anos, formada em Teatro e em Letras pela UFMG e fluente em três idiomas, Larissa Bocchino reúne uma sequência de trabalhos que coloca seu nome no centro do audiovisual brasileiro: protagonista no Globoplay, antagonista na Netflix e estrela de dois longas-metragens.

A projeção nacional ganhou nova dimensão em 2024, quando assumiu o papel principal de "No Rancho Fundo", novela criada por Mário Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman. Como Quinota, filha dos personagens de Andréa Beltrão e Alexandre Nero, conquistou o troféu de Revelação do Ano no Melhores do Ano, do "Domingão com Huck", e virou fenômeno também no TikTok, com 26 milhões de visualizações em apenas um de seus vídeos virais, fortalecendo uma conexão orgânica com as novas gerações.

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Agora, volta à cena em "Paraíso Perdido", produção inédita do Globoplay assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção de Joana Jabace. Livremente inspirada em quatro textos de Nelson Rodrigues, a narrativa traz uma história de desejo, segredos, conflitos e duplicidade. Na pele de Ritinha, jovem que aparenta ser depiladora mas mantém uma rotina dupla, vive um triângulo amoroso com os personagens de Alanis Guillen e Juan Paiva e será filha de Patrícia França.

Também está entre as apostas da Netflix para este ano: em "Os 12 Signos de Valentina", série que estreia ainda em 2026, ela é Amanda, uma antagonista magnética e fashionista que marca uma virada em relação à doce Quinota que a consagrou na TV.

Adaptada do best-seller de Ray Tavares, com direção de Carol Durão e produção da Boutique Filmes, a comédia romântica é estrelada por Giovanna Grigio. Depois de ser traída e ouvir que o problema do namoro era incompatibilidade astral, Valentina decide colocar o zodíaco à prova: sai com um homem de cada signo e expõe cada encontro em um videocast, numa jornada que começa como caça ao par perfeito e termina em autodescoberta.



No cinema, Larissa divide o protagonismo de "Escola Sem Muros" com Júlio Andrade, aclamado por "Betinho" e vencedor do Grande Otelho, APCA e Kikito. O longa de Cao Hamburger, produzido pela Gullane, inspira-se na história verídica da Escola Campos Salles, situada em Heliópolis, e acompanha uma iniciativa de transformação social através da educação.

O projeto marca o encontro da atriz com um dos realizadores mais proeminentes do país, criador de "Castelo Rá-Tim-Bum" e de "As Five", vencedora de dois Emmys Internacionais. Júlio vive o diretor Braz Nogueira, e ela interpreta a coordenadora pedagógica Rosana.



Ainda nas telonas, estrela "Levantados do Chão", terror dirigido por Marcus Netto, em que vive Jade. O longa foi selecionado para o Marché du Film do Festival de Cannes de 2026.

Em "Os Donos do Jogo", série da Netflix sobre os bastidores do jogo do bicho dirigida por Heitor Dhalia, interpretou Leila na fase jovem, personagem posteriormente vivida por Juliana Paes. A série alcançou o primeiro lugar no ranking de audiência da plataforma.

Antes dessa nova leva de trabalhos, Larissa já havia chamado atenção em "Guerreiros do Sol". Na pele de Ivonete, dona de uma birosca e amante do cangaceiro Josué, vivido por Thomás Aquino, esteve em uma obra que ganhou projeção internacional e acumulou importantes reconhecimentos. A novela venceu o Rose d'Or Awards 2025 de Melhor Telenovela, em Londres, levou o troféu de Melhor Novela no Prêmio APCA 2025, foi finalista do Venice TV Awards e, em abril de 2026, expandiu seu alcance ao chegar à grade da TV Globo na faixa das 22h. Foi durante essas filmagens, em 2023, que recebeu a ligação com a aprovação para o papel principal de "No Rancho Fundo".

A sequência de grandes trabalhos já vinha se desenhando naquele mesmo ano. Em "DNA do Crime", da Netflix, a atriz interpretou a policial Suelly, irmã da personagem de Maeve Jinkings, também sob a direção de Heitor Dhalia. No Disney+, esteve em "Vidas Bandidas" como Lara, irmã caçula de Juliana Paes, em um enredo conduzido por Gustavo Bonafé.

No cinema e nos curtas, seu histórico abrange títulos como "Peça Única", de Gustavo Carvalho, e "Teoria Sobre um Planeta Estranho", de Marco Antônio Pereira. Este último foi laureado com dois Kikitos no Festival de Gramado, onde ela recebeu um prêmio de revelação antes mesmo de sua grande projeção nacional. Também esteve em "Azulscuro", de Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, e em "Onde Foi que se Perdeu o Calor", dirigido por Jhade Schreiber e Niely Meireles.

Natural de Belo Horizonte e criada em Contagem, Larissa estuda artes cênicas desde os 11 anos e atua profissionalmente desde os 16. Passou pelo Teatro Universitário da UFMG e pelo CEFART/Palácio das Artes e, em paralelo, cursou Letras — Português/Italiano — na mesma universidade, formação que a levou a dar aulas de italiano. Antes de se consolidar diante das câmeras, conciliou diferentes trabalhos enquanto construía sua carreira artística.

Nos palcos, integrou montagens sob a batuta de Fernanda Vianna, do Grupo Galpão, entre elas "O Boi e o Burro a Caminho de Belém" e "Berenice e Soriano". Também passou por trabalhos como "O Sonho das Pérolas" e "A Cerimônia", além de ter participado do Teatro & Cidade. Em 2022, destacou-se como uma das vencedoras do concurso "Uma Nova Estrela para o Brasil", exibido no "Faustão na Band".

Seu olhar criativo vai além da atuação. Durante a pandemia, criou a Labocca Filmes ao lado da amiga Niely Meireles, com a proposta de produzir conteúdo sobre cinema e desenvolver projetos autorais. Entre eles está "Graça", documentário que escreveu inspirado na história de amor de sua avó, que aos 80 anos conheceu o atual namorado pelo Tinder. A partir dessa história real, o filme se contrapõe aos lugares estreitos que o etarismo ainda reserva à terceira idade, ao apresentar o desejo, o afeto, a descoberta e a possibilidade de recomeçar como experiências que não têm idade para acontecer.

Fluente em português, italiano e inglês e com cidadania italiana, Larissa une formação teatral e acadêmica à experiência diante e atrás das câmeras. Com mais de uma década de estrada, construiu uma carreira multifacetada e uma identidade artística que não cabe em um único gênero, formato ou lugar no audiovisual.