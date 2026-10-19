'Risco': Anna Lunardi lança canção sobre desapego, escolhas e liberdade emocional

A cantora e compositora Anna Lunardi lançou o single “Risco” na última sexta-feira (16), uma faixa que transforma uma experiência pessoal em música e aborda os desafios de deixar para trás uma relação que já não faz bem. Entre a vontade de permanecer e a necessidade de seguir em frente, a artista constrói uma narrativa sobre desapego, dependência emocional e a coragem de fazer escolhas em favor de si mesma.

A composição nasceu de um relacionamento conturbado vivido por Anna anos atrás. Mesmo diante das dificuldades, a artista tinha esperança de que as coisas mudassem e de que os dois pudessem viver uma relação mais tranquila. Com o tempo, porém, precisou reconhecer que aquela história não lhe fazia bem e tomar a difícil decisão de encerrá-la. Anos depois, uma conversa com um amigo ajudou a transformar essa vivência em música.

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Na ocasião, os dois falavam sobre a ideia de fazer riscos em uma parede para representar o tempo passado em determinada situação. Enquanto o amigo encontrava conforto na quantidade de marcas, por acreditar que o fim estava cada vez mais próximo, Anna teve uma percepção diferente.

“Se já tinham tantos riscos na parede, era porque eu tinha passado tempo demais naquela situação. Eu precisava entender que aquilo tinha que acabar, em vez de me confortar pensando que logo chegaria ao fim”, conta.

Essa reflexão atravessa a letra de “Risco”, especialmente no refrão: “Hoje eu apago você de mim, de hoje não passa, eu marquei a data”. O trecho traduz o instante em que a personagem da canção decide interromper um ciclo e deixar de adiar a própria liberdade.

Para Anna, a ideia também se relaciona à maneira como as pessoas estabelecem datas e metas para abandonar hábitos dos quais desejam se libertar.

“Eu quis passar essa sensação de precisar tomar uma decisão pelo que é melhor para mim, e não apenas pelo que eu quero. Nem sempre o que a gente quer é o melhor para a gente. É sobre entender que preciso deixar essa pessoa para trás e fazer uma escolha consciente”, explica a cantora.

Musicalmente, a faixa reúne influências do pop, rock, indie e MPB, estilos que acompanham Anna desde a infância e fazem parte de sua formação artística.

A proposta foi encontrar um equilíbrio entre essas referências, permitindo que cada uma aparecesse de maneira natural na composição. O resultado acompanha a intenção da letra e reflete diferentes aspectos da personalidade musical da artista.

“Risco” também representa um marco na transição de Ana Gerber para Anna Lunardi, nome que passa a identificar sua nova etapa artística. Nos últimos meses, a cantora já vinha promovendo mudanças na comunicação com o público e na identidade visual.

Agora, essa transformação também se manifesta na sonoridade. A faixa é a primeira de três singles previstos para este ano, que vão apresentar gradualmente os caminhos dessa nova fase.

Natural do Rio Grande do Sul, Anna Lunardi lança músicas desde 2021 e constrói seu repertório entre o pop, o rock, a MPB e o indie. Após se mudar de Curitiba para São Paulo, em janeiro deste ano, a artista também passou a desenvolver seus trabalhos em um processo criativo mais colaborativo, ao lado de novos parceiros musicais.

Com “Risco”, Anna transforma uma história íntima em uma canção sobre reconhecer os próprios limites, encerrar ciclos e encontrar caminhos para seguir em frente.