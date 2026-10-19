Reality show 'For a Dream' amplia alcance internacional e chega à Rádio Popular FM, em Portugal

A poucos dias da estreia, o reality musical For a Dream ganha reforço internacional e amplia sua presença junto ao público português. A Rádio Popular FM, de Portugal, passa a integrar o projeto com uma programação especial dedicada à atração, transmitida pela frequência 90.9 FM e também pela internet, por meio do site www.popularfm.com.

O primeiro programa vai ao ar no dia 10 de novembro, às 22h em Portugal, correspondendo às 18h no horário de Brasília. Com duas horas de duração, a atração será dividida em dois momentos: na primeira hora, o público acompanhará os episódios do reality; na segunda, entra em cena o For a Dream Depois do Palco, um espaço exclusivo de entrevistas, histórias dos bastidores e muita música.

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A proposta é levar os ouvintes para além das apresentações, aproximando-os dos participantes e dos principais acontecimentos de cada episódio. O programa especial contará com conversas com artistas, participantes eliminados e personagens centrais da edição exibida, revelando curiosidades, repercussões e histórias que vão além do palco.

No Brasil, o For a Dream estreia no dia 29 de outubro, às 22h, pela LMC+, com disponibilidade também no Prime Video e na Claro TV+, por meio da Box Brasil Play. Gravado em Niterói, no Rio de Janeiro, o reality reúne 21 participantes em uma competição musical dedicada a novos talentos e composições originais.

Idealizado por Dienis, Cíntia Mello e Nicolas Martin Ferreira, o projeto aposta na valorização de novos artistas e na força da música como instrumento de expressão e conexão entre diferentes públicos. As canções apresentadas no programa também estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming musical.

A produção conta com o apoio da Prefeitura de Niterói e da Neltur, empresa municipal de lazer e turismo. Com a parceria da Popular FM, o projeto amplia sua presença além do Brasil e fortalece a conexão cultural entre os dois países, unindo televisão, rádio e plataformas digitais em torno de novos talentos da música.

A estreia do For a Dream acontece em 29 de outubro, às 22h, no Brasil. Já a programação especial da Rádio Popular FM começa em 10 de novembro, às 22h em Portugal e às 18h no horário de Brasília.