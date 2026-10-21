RS Experience anuncia primeiro show na Europa e celebra com apresentação especial em solo nacional

A RS Experience, projeto dedicado a homenagear a obra e a energia dos Rolling Stones, anuncia sua primeira apresentação na Europa - (crédito: Danilo Santos | @danilosantos.fotografo)

O rock brasileiro ganha mais um capítulo internacional de peso. A RS Experience, projeto dedicado a homenagear a obra e a energia dos Rolling Stones, anunciou sua primeira apresentação na Europa. O grupo foi convidado para liderar uma grande celebração dedicada à lendária banda britânica no Q-Hub Milano, em Milão, no dia 23 de janeiro de 2027.

Mas antes de cruzar o Atlântico, os fãs paulistanos terão a oportunidade de conferir de perto esse show em clima de esquenta e despedida. No dia 30 de outubro, na próxima sexta-feira, às 22h30, a banda sobe ao palco do prestigiado Blue Note São Paulo para uma noite memorável que celebra tanto a trajetória do grupo quanto a paixão global pelos Stones.

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Para a noite no Blue Note, a RS Experience preparou um setlist especial que combina grandes hinos do rock mundial com pérolas menos óbvias da discografia de Mick Jagger, Keith Richards e companhia. Um dos destaques da noite será um bloco intimista e cru, resgatando a sonoridade blues e folk da banda original em faixas como “Sweet Virginia”, “Love in Vain”, “Not Fade Away”, “Just My Imagination” e “Hey Negrita”.

A apresentação ganha ainda mais relevância por acontecer às vésperas da visita de Ronnie Wood a São Paulo, criando a atmosfera perfeita para o fim de semana dos fãs de rock na capital.

"Quando começamos a RS Experience, a ideia sempre foi ir além de simplesmente reproduzir as músicas. Queríamos compartilhar a experiência de ser fã dos Stones, a energia, as histórias e principalmente a diversão que existe em torno dessa banda. Receber um convite para tocar em Milão mostra que essa paixão não tem fronteiras", destaca Fernando Guntovitch, baterista do projeto.

SERVIÇO

RS Experience — Blue Note São Paulo

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: 22h30

Local: Blue Note São Paulo (Av. Paulista, 2073 - Consolação, São Paulo - SP)

Ingressos e informações