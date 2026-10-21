Cantor e compositor Asis Soares ultrapassa marca de 5 milhões de pessoas alcançadas com 'Hoje É Natal'

O cantor e compositor Asis Soares celebra a repercussão de “Hoje É Natal”, lançamento que alcançou mais de 5 milhões de pessoas no primeiro mês, conforme dados divulgados pelas plataformas digitais. O resultado marca um momento significativo para o artista e destaca o potencial de uma canção que busca conectar diferentes públicos por meio de uma mensagem de espiritualidade, esperança e união.

Em um cenário marcado pela polarização política e pelas discussões eleitorais, a música surge como um convite à reflexão sobre valores que ultrapassam diferenças ideológicas e religiosas. Para Asis, a conexão com Jesus e a mensagem do Natal podem dialogar com pessoas de diferentes crenças, ampliando o alcance da canção para além do segmento gospel.

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“Eu não esperava tudo isso, ainda mais em um momento de eleição. Acho que a conexão com Jesus é muito válida neste momento. Essa mensagem não está restrita ao mundo gospel, mas pode tocar pessoas de todas as religiões”, afirma Asis Soares.

Uma nova aposta para o repertório natalino brasileiro

O lançamento de “Hoje É Natal” também chama a atenção por apresentar uma nova alternativa ao repertório natalino popular no Brasil. Durante décadas, “Então É Natal”, na interpretação de Simone, consolidou-se como uma das canções mais emblemáticas do período no país.

Com sua nova música, Asis Soares busca contribuir para essa tradição, apresentando uma composição que valoriza o significado espiritual da data e propõe uma reflexão sobre fé, fraternidade e convivência.

A repercussão registrada no primeiro mês, segundo os dados divulgados pelas plataformas digitais, reforça o interesse do público pela canção e sua mensagem. A faixa está disponível nos principais serviços de streaming.

A música de Asis Soares no cinema

A atuação de Asis Soares também se estende ao audiovisual. O cantor e compositor é responsável pela interpretação vocal de “Sunny Day”, música composta em parceria com Ivan Beretta e associada à trilha sonora da animação brasileira Juvenal e o Dragão.

De acordo com os números divulgados pelo projeto, o filme já alcançou mais de 10 milhões de espectadores. O resultado destaca a dimensão da audiência da produção e a presença da animação brasileira junto ao público.

Produzido por Natali Toledo e pela Stairs Filmes, da Paraíba, Juvenal e o Dragão apresenta uma narrativa ambientada integralmente no Nordeste, valorizando referências culturais brasileiras e elementos do imaginário regional. A produção se diferencia por apostar em uma história genuinamente nacional, conectada à identidade e às tradições da região.

A participação de Asis Soares na trilha sonora aproxima sua trajetória musical do cinema e evidencia a versatilidade de um artista que transita entre diferentes formatos de expressão. A canção “Sunny Day”, por sua vez, amplia essa conexão entre música e imagem, integrando o universo sonoro da animação.

Música como instrumento de conexão

A repercussão de “Hoje É Natal” e a participação em Juvenal e o Dragão revelam diferentes dimensões da trajetória de Asis Soares. De um lado, uma canção que propõe uma reflexão espiritual em uma época de grande significado para milhões de pessoas; de outro, uma produção audiovisual brasileira que leva sua interpretação musical a uma audiência expressiva.

Ao comentar o desempenho de seu lançamento natalino, o artista destaca uma mensagem que considera essencial: a espiritualidade pode funcionar como ponto de encontro entre pessoas de diferentes origens e convicções.

Em um momento em que o debate público frequentemente evidencia divergências, Asis Soares aposta na música como linguagem universal, capaz de promover identificação, emoção e diálogo.

Com “Hoje É Natal”, o cantor amplia seu repertório e apresenta ao público uma obra que procura resgatar o sentido de união associado à data. Sua trajetória, que também inclui a participação em uma animação brasileira de grande alcance, demonstra como a música pode atravessar fronteiras entre gêneros, plataformas e linguagens artísticas.