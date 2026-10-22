A Saveiro de Marília Mendonça: Paulo Pires preserva carro com paredão de som que pertenceu à cantora

Marília Mendonça ao lado da famosa Saveiro, que já foi até exposta em exposição em SP - (crédito: Divulgação)

Um pedaço da história de Marília Mendonça segue preservado sobre quatro rodas. O cantor e compositor Paulo Pires, responsável por sucessos gravados pela artista, entre eles o hit 'Ciumeira', é o atual proprietário de uma Saveiro equipada com um paredão de som que pertenceu à eterna Rainha da Sofrência.

Adquirido por Paulo, o veículo mantém suas características originais e já integrou uma exposição dedicada à cantora no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Mais do que um carro, a Saveiro se tornou uma lembrança material da trajetória de Marília e desperta a curiosidade dos fãs interessados em conhecer detalhes de sua vida para além dos palcos.

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Com o interesse pela história da artista novamente em evidência, impulsionado por produções audiovisuais sobre sua trajetória, como o documentário disponível no Prime Video, e pelas notícias sobre o desenvolvimento de um filme biográfico, o veículo ganha ainda mais relevância como uma peça que ajuda a preservar sua memória.

Nossa sugestão é uma reportagem especial com Paulo Pires, que pode apresentar a Saveiro, mostrar os detalhes do paredão de som e contar como o veículo chegou às suas mãos. A entrevista também abre espaço para histórias, curiosidades e lembranças de sua convivência com Marília Mendonça, aproximando o público de um lado menos conhecido da cantora.

Além do apelo para o universo automotivo, a pauta reúne memória, música e emoção: a história de um carro que ultrapassou sua função original e se transformou em uma relíquia ligada à vida e à trajetória de uma das artistas mais marcantes da música brasileira.