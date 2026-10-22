Lukas Cabral conquista novo espaço no streaming e estreia em série do Gloob

Aos 16 anos, Lukas Cabral vive mais um capítulo importante de sua trajetória artística. O jovem ator integra o elenco de “As Meninas da Garagem Secreta”, nova série do Gloob e Globoplay, que estreou na última segunda-feira, 19.

Na produção, Lukas interpreta Manoel, personagem que marca mais uma experiência do ator diante das câmeras e amplia sua presença no audiovisual brasileiro.

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A estreia acontece em um momento especial da carreira do jovem, que começou a atuar em 2022 e, desde então, vem acumulando experiências em diferentes áreas da dramaturgia. Televisão, teatro e cinema fazem parte do caminho que Lukas vem construindo desde o início de sua carreira.

Novo momento na carreira

Antes de chegar a “As Meninas da Garagem Secreta”, Lukas integrou o elenco principal de “A Infância de Romeu e Julieta”, produção do SBT em parceria com o Prime Video.

A experiência marcou uma importante etapa em sua formação como ator e abriu caminho para novos projetos.

“Estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Foi uma experiência muito especial e estou muito ansioso para que o público conheça a série e o Manoel. Espero que todos gostem e acompanhem esse novo trabalho”, afirma o ator.