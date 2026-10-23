Miss Brasil Julia Gama participa de campanha de conscientização do Outubro Rosa

Miss Brasil 2020, atriz e empresária, Julia Gama veste a camisa do North Esporte Clube em apoio ao Outubro Rosa. Engajada na campanha de conscientização sobre o câncer de mama, ela gravou um vídeo especial usando a camiseta comemorativa desenvolvida pelo clube para a iniciativa, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

A ação integra o movimento do North Esporte Clube para ampliar a visibilidade da causa e incentivar o cuidado com a saúde feminina. Ao participar da campanha, Julia se une ao clube na missão de levar informação e conscientização a um público cada vez maior, mostrando como o envolvimento de personalidades pode contribuir para dar voz a temas essenciais.

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“Falar sobre o Outubro Rosa é reforçar a importância do cuidado, da informação e da prevenção. Precisamos incentivar cada vez mais mulheres a olharem para a própria saúde e a manterem seus exames em dia”, destaca Julia.

Como parte da iniciativa, o North produziu camisetas especiais alusivas ao Outubro Rosa, distribuídas a todos os funcionários do clube, além de convidados especiais e influenciadores que apoiam a campanha. As peças têm caráter exclusivamente comemorativo e institucional e não serão comercializadas.

Com a ação, o North Esporte Clube reforça seu compromisso com iniciativas de conscientização e responsabilidade social, aproveitando a força do esporte e o alcance de personalidades públicas para disseminar mensagens que podem fazer a diferença na vida das pessoas.