Isabella Santoni estreia na direção e conquista espaço em festival de cinema em Nova York

Isabella Santoni quer definir quais histórias ganham vida e como elas chegam ao público - (crédito: Divulgação)

Da projeção alcançada como Karina, em “Malhação Sonhos”, aos trabalhos em produções como “A Lei do Amor” e “Orgulho e Paixão”, Isabella Santoni encontrou na atuação diferentes caminhos para explorar seu ofício.

Hoje, seu interesse se estende para além das personagens: a atriz também quer definir quais histórias ganham vida e como elas chegam ao público. Esse movimento ganhou forma com a criação da ARKT Films, produtora que lhe permite tirar ideias do papel e participar das decisões que moldam cada projeto.

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“Entendi que precisava assumir uma postura mais ativa e criar os projetos nos quais realmente acreditava”, conta.

A decisão veio acompanhada de uma imersão nas diferentes etapas de realização de uma obra, do desenvolvimento de roteiros às estratégias comerciais que viabilizam sua produção. Ao compreender as engrenagens do mercado audiovisual, Isabella passou a enxergar o trabalho de atriz sob uma nova perspectiva, mais atenta às escolhas que determinam os rumos de cada projeto.

“Aprendi que uma boa ideia precisa encontrar meios concretos para acontecer, e que produzir envolve tanto sensibilidade quanto estratégia. Esse aprendizado transformou também a minha atuação, porque hoje percebo com mais clareza o lugar da atriz dentro de um projeto e foi ampliada a consciência da responsabilidade que existe em ocupá-lo”, diz.

O curta-metragem “Concertamos Tudo”, escrito e dirigido por Isabella, marca a primeira realização dessa nova etapa e levou seu trabalho à programação do New York Shorts International Film Festival, em Manhattan. A seleção representou uma oportunidade de acompanhar a história ganhar vida diante de uma plateia internacional, experiência que reforçou seu interesse em seguir explorando a direção.

“Foi uma surpresa e uma alegria enorme ver esse primeiro projeto chegar a uma tela em Nova York. Sentir a plateia se identificando com a história deu uma dimensão muito concreta a tudo o que estou construindo. Saí da sessão inspirada e com muita vontade de continuar criando!”, celebra.

A incursão pelos bastidores não diminui o espaço da interpretação, mas acrescenta novas camadas à relação de Isabella com a profissão que a projetou.

Interessada em narrativas que investiguem a experiência feminina e as contradições humanas, ela procura personagens que escapem de construções simplistas e ofereçam desafios à sua pesquisa artística: “A atuação continua sendo uma prioridade na minha vida. Tenho muito interesse em histórias baseadas em fatos reais, com protagonismo feminino, personagens complexas, contraditórias e humanas.”

Essa disposição para transitar entre diferentes linguagens também se reflete em sua experiência no teatro e no streaming.

Nos palcos, interpretou a protagonista Catarina na adaptação de “O Cravo e a Rosa” e, mais recentemente, integrou o elenco de “Baixa Sociedade”. No audiovisual, viveu a Viviane de “Dom”, série que conquistou repercussão ao longo de três temporadas, todas disponíveis no Prime Video, e também esteve em “A Divisão”, produção policial que também se destacou no streaming nacional e está disponível no Globoplay.