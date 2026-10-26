Camilla Camargo será diva pop latina em musical e se prepara para nova sequência de projetos

Camilla Camargo se prepara para assumir um dos desafios mais marcantes de sua trajetória - (crédito: Divulgação)

A partir do próximo dia 6, Camilla Camargo assume um dos desafios mais marcantes de sua trajetória nos palcos ao dar vida a Gloria Estefan no musical “ON YOUR FEET!”, no Teatro Claro Mais, em São Paulo.

A montagem biográfica percorre a trajetória da cantora cubano-americana e de seu marido, Emilio Estefan, desde o início da carreira até o reconhecimento internacional, passando por obstáculos da indústria e por um grave acidente de ônibus. Embalado por sucessos como “Conga” e “Get On Your Feet”, o espetáculo exige um intenso trabalho integrado de atuação, canto e dança.

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“O que mais me despertou curiosidade foi perceber que a história da Gloria vai muito além dos grandes sucessos. Tem a trajetória de uma família que precisou recomeçar em outro país, a força dela para construir uma identidade e uma carreira, a parceria tão bonita com o Emilio e, claro, a maneira como ela enfrentou um momento tão difícil depois do acidente", conta.

"Isso me fez enxergar uma mulher que transformou os desafios em força e encontrou na música uma forma de se expressar e de se conectar com tanta gente”, complementa.

Essa vivência nos palcos dialoga com montagens recentes da atriz, como “Aqui Jazz” e “Dois Patrões”, e marca um período de intensa atividade profissional que se estende para as telas. No streaming, Camilla integra o elenco da série “Delegacia de Homicídios” (Disney+), criada por José Júnior (“Arcanjo Renegado”).

Na pele de Letícia, policial do cartório da unidade, ela conviveu com profissionais da área para absorver a rotina do local ao lado de Marcello Melo Jr., Vanessa Giácomo, Danni Suzuki e Marcelo Serrado.

O suspense policial também ganha contornos folclóricos e sobrenaturais no cinema com o longa “A Caipora”, dirigido por Deivis Horbach e roteirizado por Reinaldo Guedes. Na trama, Camilla vive Débora, investigadora da Polícia Civil encarregada de apurar a morte de dois jovens em uma área de mata, onde se depara com acontecimentos inexplicáveis. O filme combina mistério e terror, contando ainda com Kayky Brito e Nill Marcondes no elenco.

Outra produção cinematográfica que explora o sobrenatural é “Pacto Maldito”, de Caio Cobra. A história gira em torno de um acordo obscuro cujas consequências ameaçam todos os envolvidos.

Para dar vida à sua personagem, a atriz passou por uma intensa preparação física e emocional, além de estudar português arcaico para compor a atmosfera do projeto, que traz no elenco nomes como Carol Castro, Bruno Fagundes, Rafael Losso e André Abujamra.

A música volta a ocupar posição central em “Coração Sertanejo”, longa dirigido por Flávia Orlando. A narrativa acompanha um jovem casal que deixa o interior paulista para tentar a sorte em um grande festival, enquanto Camilla interpreta Bruna, produtora musical ciente dos bastidores e dos desafios de transformar talento em carreira. Paralelamente, a atriz, recém-saída da produção “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” (Globoplay), também atua no curta surrealista “Serventia da Casa”.

Em meio à diversidade de projetos, a atriz também busca personagens que ampliem suas possibilidades interpretativas e a desafiem a experimentar novos caminhos: “Acho que tenho vontade de explorar cada vez mais personagens que me tirem do lugar conhecido, talvez uma personagem mais cômica, com um humor muito próprio, ou alguém vivendo uma época completamente diferente da minha".

"Esses projetos recentes me lembraram como é gostoso mudar de universo e descobrir coisas novas em mim como atriz. No fundo, o que mais me atrai é uma personagem humana, cheia de contradições e que tenha uma história que mexa com quem está assistindo”, conclui.