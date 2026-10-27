Com 'Os Farofeiros 3' e 'BEN-HUR', Ana Cecília Banal amplia presença no audiovisual

A atriz Ana Cecília Banal vive um ano de transição entre diferentes formatos do audiovisual. Com 15 anos de carreira, a artista reúne trabalhos recentes no cinema, em séries e na televisão, com participações em “Os Farofeiros 3”, “BEN-HUR”, da Seriella, e também em "Paraíso Perdido", nova série do Globoplay.

No cinema, Ana Cecília retorna à franquia “Os Farofeiros”, da qual faz parte desde o primeiro filme. Em “Os Farofeiros 3”, sua personagem, Anita, ganha mais espaço na trama, já que o enredo passa a girar em torno de seu casamento.

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A nova participação amplia a presença da atriz dentro de uma produção que já acompanha sua trajetória há diferentes fases e reforça sua continuidade no elenco da franquia.

Em “BEN-HUR”, Ana Cecília interpreta Lavínia. A personagem exigiu uma atuação mais intensa e emocional, em um trabalho que, segundo a própria construção da personagem, deve ter impacto importante na narrativa.

Já em “Paraíso Perdido”, nova produção do Globoplay, a atriz vive uma participação marcada por cenas mais sensíveis e por uma imagem diferente de trabalhos anteriores. A série representa também um momento de mudança em sua trajetória, ao apresentá-la em um registro mais maduro.

Formada em atuação realista pelo método Stanislavski, na CT Escola de Atuação Realista, Ana Cecília vem construindo uma carreira marcada pela passagem por linguagens e formatos distintos.

O conjunto de trabalhos recentes evidencia justamente essa mudança de fase: da continuidade em uma franquia de cinema a personagens de perfis diferentes em produções de televisão e streaming.