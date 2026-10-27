Ponto de encontro de Gusttavo Lima e famosos, 'Disneylândia do Agro' se expande em Goiânia

Goiânia consolidou-se como o polo irradiador do sertanejo e das tendências de consumo ligadas ao campo, criando pontos de encontro que atraem tanto os nomes mais expressivos da música quanto famílias do setor produtivo rural.

Entre os endereços mais comentados da capital goiana, a Texas Center ganhou notoriedade na rota de celebridades como o cantor Gusttavo Lima, influenciadores digitais e artistas do gênero, recebendo nos bastidores o apelido de “Disneylândia do Agro”.

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O espaço agora inicia sua quarta grande transformação física, com uma expansão projetada para alcançar quase 2,5 mil metros quadrados de área útil, acompanhando a evolução do estilo de vida sertanejo.

Idealizado pelos empresários Rubens Inácio e Kaio Cesar, o complexo rompe a lógica do varejo convencional ao integrar comércio temático e entretenimento imersivo em um único circuito. Além dos tradicionais setores de moda country e bota de couro, a estrutura abriga uma chapelaria especializada com personalização artesanal de chapéus, barbearia, áreas gastronômicas e lounges de convivência.

No entanto, o item que mais desperta a curiosidade de quem circula pelos corredores é um tobogã instalado no meio da loja, elemento arquitetônico que transformou o ambiente em programa de lazer para as crianças e destino frequente de passeios em família.

Essa mistura de parque temático e lifestyle explica um comportamento de consumo raro no comércio tradicional: os clientes registram um tempo médio de permanência de 45 minutos no local.

De acordo com dados apurados pela operação, o fluxo de novos frequentadores é alimentado pelo boca a boca orgânico gerado por formadores de opinião e pela repercussão nas redes sociais, além de um movimento espontâneo em que as próprias crianças pedem aos pais para visitar a loja em busca das atrações recreativas.

O fenômeno acompanha a modernização do agronegócio brasileiro, que nas últimas décadas redefiniu sua identidade estética sem abrir mão das raízes rurais. O design rústico e os serviços de alta conveniência dialogam com uma geração de produtores e admiradores da música sertaneja que valorizam sofisticação e símbolos regionais.

Para Rubens Inácio, o magnetismo do local se apoia na validação cultural: “A gente não vende apenas produtos. A gente vende um estilo de vida e, principalmente, pertencimento. Existe um orgulho muito grande de quem vive o agro, de quem veio do interior e de quem carrega essa cultura. Nosso trabalho é criar um lugar onde essa pessoa se reconheça e onde a família queira estar”, avalia o empresário.

A nova fase da Texas Center ilustra a consolidação dos chamados “varejos de destino”, modelo em que o ato da compra se torna secundário diante das opções de entretenimento, serviços e hospitalidade oferecidas ao visitante. Ao transformar a visita em um roteiro completo de fim de tarde no coração de Goiás, o espaço traduz a força do entretenimento sertanejo e mostra como o universo agro se estabeleceu em definitivo na cultura pop e no circuito social brasileiro.