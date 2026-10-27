Ponto de encontro de Gusttavo Lima e famosos, 'Disneylândia do Agro' se expande em Goiânia

Goiânia consolidou-se como o polo irradiador do sertanejo e das tendências de consumo ligadas ao campo, criando pontos de encontro que atraem tanto os nomes mais expressivos da música quanto famílias do setor produtivo rural.
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Entre os endereços mais comentados da capital goiana, a Texas Center ganhou notoriedade na rota de celebridades como o cantor Gusttavo Lima, influenciadores digitais e artistas do gênero, recebendo nos bastidores o apelido de “Disneylândia do Agro”.
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O espaço agora inicia sua quarta grande transformação física, com uma expansão projetada para alcançar quase 2,5 mil metros quadrados de área útil, acompanhando a evolução do estilo de vida sertanejo.
Idealizado pelos empresários Rubens Inácio e Kaio Cesar, o complexo rompe a lógica do varejo convencional ao integrar comércio temático e entretenimento imersivo em um único circuito. Além dos tradicionais setores de moda country e bota de couro, a estrutura abriga uma chapelaria especializada com personalização artesanal de chapéus, barbearia, áreas gastronômicas e lounges de convivência.
No entanto, o item que mais desperta a curiosidade de quem circula pelos corredores é um tobogã instalado no meio da loja, elemento arquitetônico que transformou o ambiente em programa de lazer para as crianças e destino frequente de passeios em família.
Essa mistura de parque temático e lifestyle explica um comportamento de consumo raro no comércio tradicional: os clientes registram um tempo médio de permanência de 45 minutos no local.
De acordo com dados apurados pela operação, o fluxo de novos frequentadores é alimentado pelo boca a boca orgânico gerado por formadores de opinião e pela repercussão nas redes sociais, além de um movimento espontâneo em que as próprias crianças pedem aos pais para visitar a loja em busca das atrações recreativas.
O fenômeno acompanha a modernização do agronegócio brasileiro, que nas últimas décadas redefiniu sua identidade estética sem abrir mão das raízes rurais. O design rústico e os serviços de alta conveniência dialogam com uma geração de produtores e admiradores da música sertaneja que valorizam sofisticação e símbolos regionais.
Para Rubens Inácio, o magnetismo do local se apoia na validação cultural: “A gente não vende apenas produtos. A gente vende um estilo de vida e, principalmente, pertencimento. Existe um orgulho muito grande de quem vive o agro, de quem veio do interior e de quem carrega essa cultura. Nosso trabalho é criar um lugar onde essa pessoa se reconheça e onde a família queira estar”, avalia o empresário.
A nova fase da Texas Center ilustra a consolidação dos chamados “varejos de destino”, modelo em que o ato da compra se torna secundário diante das opções de entretenimento, serviços e hospitalidade oferecidas ao visitante. Ao transformar a visita em um roteiro completo de fim de tarde no coração de Goiás, o espaço traduz a força do entretenimento sertanejo e mostra como o universo agro se estabeleceu em definitivo na cultura pop e no circuito social brasileiro.