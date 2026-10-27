Atriz Lygia Pardellas integra elenco de 'Falsianne', comédia com Thalita Rebouças e Luisa Perissé

Lygia Pardellas, de 17 anos, que acaba de concluir sua participação no longa-metragem 'Falsianne' - (crédito: Divulgação)

Brasília não é apenas o cenário das gravações de 'Falsianne', nova comédia nacional dirigida por Hsu Chien. A capital federal também está representada no elenco pela atriz brasiliense Lygia Pardellas, de 17 anos, que acaba de concluir sua participação no longa-metragem escrito por Cibele Amaral.

Na produção, a jovem interpreta uma recepcionista de academia e atua em um projeto que reúne nomes como Thalita Rebouças, Luisa Perissé, Pedro Ottoni, Mariana Xavier e Adriana Nunes.

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A história acompanha Anne, uma jovem que acumula conflitos por causa de seu comportamento falso e invejoso. Diante das dificuldades de convivência, familiares e amigos decidem obrigá-la a frequentar uma terapia de grupo. A partir dessa situação, o roteiro desenvolve uma comédia sobre relações pessoais, comportamentos e as consequências das atitudes da protagonista.

Thalita Rebouças e Luisa Perissé interpretam mãe e filha na trama, que reúne artistas experientes e representantes de uma nova geração do audiovisual brasileiro.

Para Lygia, participar de uma produção cinematográfica realizada em sua cidade tem um significado especial. A atriz, que começou sua trajetória artística aos oito anos, construiu parte importante de sua formação nos palcos do Distrito Federal e vem ampliando sua atuação em projetos para cinema e plataformas digitais.

De Brasília para as telas do cinema

A relação de Lygia Pardellas com o audiovisual inclui produções que abordam diferentes aspectos da adolescência, desde conflitos familiares e emocionais até questões sociais e ambientais.

Um dos principais trabalhos de sua carreira é A Grande Viagem, longa-metragem atualmente em fase de pós-produção, no qual interpreta a protagonista Lusia, uma adolescente de 15 anos que vive em Paripueira, município do litoral de Alagoas.

Na história, Lusia descobre a importância da preservação ambiental por meio das aulas da professora Letícia, interpretada por Michele Muniz. Motivada pelo conhecimento adquirido, a jovem passa a buscar maneiras de contribuir para a transformação da comunidade onde mora.

A produção tem direção de Zaldo Borges, cineasta e professor aposentado da rede pública de ensino do Distrito Federal. O elenco conta ainda com Analu Rangel, no papel de tia Eunice; Renato Prieto, como Dr. Alberto; Paulo Paixão, interpretando o professor Raul; e Soninha de Paula, como vovó Zezé.

A participação no longa também evidencia a ligação da atriz com profissionais e produções desenvolvidas no cenário audiovisual do Distrito Federal.

Personagens que abordam os desafios da adolescência

Em outro trabalho, Lygia assume uma personagem de características bastante diferentes. No média-metragem Do Rosa ao Vermelho, interpreta Taís, a antagonista da história.

A personagem é uma adolescente que precisou amadurecer precocemente e, por isso, acredita que suas colegas deveriam seguir o mesmo caminho. Ao perceber que outras meninas ainda querem brincar e aproveitar a infância, Taís passa a implicar com elas, provocando conflitos que revelam as diferentes maneiras de lidar com o crescimento e as expectativas relacionadas à adolescência.

Em 2024, a atriz participou do longa-metragem De Volta ao Sítio, inspirado na obra de Monteiro Lobato. Na produção, interpretou Joana, uma adolescente inquieta que deseja ajudar na preservação do sítio.

No mesmo ano, integrou o curta-metragem Encrenca, disponível na Prime Video, interpretando Sofia, uma jovem que enfrenta os desafios de seu primeiro dia de aula após uma mudança de cidade.

A estreia de Lygia no audiovisual aconteceu com a série Qual o Sentido?, disponível na plataforma Saraplay. Na produção, deu vida a Mara, uma adolescente que enfrenta a depressão, em uma narrativa que aborda questões relacionadas à saúde emocional na juventude.

Formação nos palcos da capital federal

Antes de ampliar sua presença nas produções audiovisuais, Lygia já desenvolvia sua experiência artística no teatro. Desde 2021, integra profissionalmente a companhia brasiliense Neia e Nando, participando de espetáculos apresentados em teatros e shopping centers do Distrito Federal.

A experiência nos palcos faz parte de sua formação e permanece presente em sua rotina. Atualmente, a atriz também se dedica aos ensaios do musical Hércules, montagem acadêmica da Emporio Cultural.

A combinação entre teatro e audiovisual tem permitido que Lygia explore diferentes linguagens de interpretação, passando por produções voltadas ao público infantojuvenil, dramas e histórias com temáticas sociais.

Nova geração de artistas do Distrito Federal

A participação em Falsianne representa mais um trabalho cinematográfico na trajetória da atriz brasiliense, que, aos 17 anos, já acumula experiências como protagonista, antagonista e integrante de elencos de produções nacionais.

Com gravações realizadas em Brasília, o novo longa também coloca em evidência a participação de artistas locais em projetos que reúnem profissionais reconhecidos no mercado audiovisual brasileiro.

Entre os ensaios teatrais e os compromissos diante das câmeras, Lygia Pardellas segue construindo sua carreira sem se afastar da cidade onde desenvolveu sua formação artística.

Agora, com Falsianne, a jovem acrescenta mais uma experiência ao currículo e reforça a presença de talentos brasilienses nas produções do cinema nacional.