Podcast de Joel Jota é escolhido pelo Spotify para ação em Nova York, nos EUA

O empresário, investidor, escritor best-seller e especialista em alta performance Joel Jota acaba de conquistar mais um marco em sua trajetória. À frente do Jota Jota Podcast, um dos principais programas de negócios do Brasil, ele foi escolhido pelo Spotify para participar de uma ação internacional em Nova York, nos Estados Unidos, com a exibição de uma divulgação do programa em um telão localizado na movimentada Penn Plaza, uma das regiões de grande circulação da cidade.

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A iniciativa amplia a visibilidade internacional do projeto e reforça a relevância de Joel no cenário do empreendedorismo e da criação de conteúdo.

Criado por Joel Jota em 2019, o Jota Jota Podcast construiu uma trajetória marcada pelo crescimento de audiência e pela consolidação no segmento de negócios. O programa já ultrapassou 50 milhões de streamings no Spotify Brasil e ocupa a liderança da categoria Negócios na plataforma há mais de quatro anos consecutivos.

Como reconhecimento desse desempenho, o podcast também foi destacado pelo Spotify como um case internacional, tornando-se referência no mercado de podcasts e na produção de conteúdo voltado a negócios e desenvolvimento pessoal.

Como parte da ação em Nova York, Joel visitou o escritório do Spotify na cidade, gravou conteúdos para a plataforma e participou de conversas sobre o formato dos podcasts, indicadores de performance e hábitos de consumo de informação.

Plataforma de negócios e conhecimento

À frente do programa, Joel conecta milhões de pessoas a conversas sobre empreendedorismo, carreira, gestão, saúde mental e alta performance. Entre os convidados que já passaram pelo podcast estão Flávio Augusto, João Adibe, Thiago Nigro, Bernardinho, Augusto Cury, Ana Beatriz Barbosa Silva e Cris Junqueira, reunindo diferentes perspectivas sobre liderança, negócios e desenvolvimento humano.

A diversidade de temas acompanha a filosofia que orienta a trajetória de Joel Jota: “Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem”. Com essa abordagem, o podcast amplia o debate para além dos resultados profissionais e financeiros, explorando também os hábitos, as escolhas e os princípios que contribuem para conquistas consistentes e uma vida equilibrada.

Com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, Joel Jota vem transformando sua experiência no empreendedorismo em uma plataforma de conteúdo que conecta conhecimento, influência e negócios.

A presença do Jota Jota Podcast em uma campanha do Spotify em Nova York e seu reconhecimento como case internacional reforçam a trajetória do projeto e sua relevância no cenário de produção de conteúdo sobre negócios e desenvolvimento pessoal.