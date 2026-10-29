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Claudia Raia e Ivi Mesquita prestigiam mostra imersiva em São Paulo

A exposição 'O Avesso da Criação' foi idealizada pelo renomado figurinista Bruno Oliveira

Claudia Raia e Ivi Mesquita prestigiam mostra imersiva em São Paulo - (crédito: Divulgação)
Claudia Raia e Ivi Mesquita prestigiam mostra imersiva em São Paulo - (crédito: Divulgação)

A atriz Claudia Raia e a empresária e personalidade do Carnaval Ivi Mesquita estiveram entre os convidados da abertura da exposição imersiva O Avesso da Criação, idealizada pelo renomado figurinista Bruno Oliveira para celebrar os 20 anos de seu ateliê e os 28 anos de sua trajetória profissional.

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O evento aconteceu no histórico Palacete Venceslau, no Centro de São Paulo, e reuniu amigos, convidados e personalidades. A celebração destacou o trabalho coletivo e a conexão entre quem cria, quem veste e quem faz parte da história da moda, do teatro e do espetáculo.

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Durante a mostra, os convidados puderam conferir de perto um acervo que reúne croquis, referências, bordados, materiais e técnicas de modelagem. A exposição apresenta duas grandes vertentes do trabalho de Bruno Oliveira: o Teatro Musical e o Carnaval.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/10/2026 06:38 / atualizado em 29/10/2026 19:01
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