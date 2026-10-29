Flor participa de 'Leve Chico', série musical em homenagem a Chico Buarque

A cantora e compositora Flor participa de “Leve Chico”, série musical documental em homenagem a Chico Buarque, que teve sua estreia nesta terça-feira (27), durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Dirigida por Marianna Brennand e produzida por Carolina Benevides, a produção reúne artistas para apresentar novas interpretações de músicas do compositor brasileiro.

O convite para participar da série chegou por meio de Renata Mader, uma das produtoras do projeto. Inicialmente, Flor interpretaria “Não Sonho Mais” ao lado de outro artista, mas uma mudança na produção. Foi nesse momento que surgiu a proposta de cantar “Paratodos”.

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“Ele é um artista que tem muitas músicas e, quanto mais você descobre, melhor fica. Eu ainda estou como estudante de Chico Buarque. A equipe teve muita paciência comigo durante a gravação, me recebeu com muito amor e carinho, e a gente conseguiu gravar tudo bonitinho”, conta.

Nascida no Brasil e criada nos Estados Unidos, Flor construiu parte de sua trajetória musical cantando em inglês. A experiência de interpretar uma composição de Chico Buarque em português trouxe reflexões sobre sua relação com o país onde nasceu. A cantora explica que, por ter crescido entre duas culturas, nem sempre foi simples compreender seu lugar e sua identidade. Ao conhecer melhor a letra de “Paratodos”, encontrou na música uma conexão com suas raízes e com o sentimento de pertencimento.

“Essa música foi tão importante para eu cantar porque sou uma mulher brasileira, só que cresci nos EUA e, de vez em quando, fico com um pé lá e outro cá. Fico meio rachada no meio do que sou e de onde me encaixo culturalmente falando", afirma.

"Em ‘Paratodos’, Chico canta uma parte que me dá vontade de chorar, porque me sinto em um lugar de pertencimento nesse espaço ‘O meu pai era paulista / Meu avô, pernambucano / O meu bisavô, mineiro / Meu tataravô, baiano / Vou na estrada há muitos anos / Sou um artista brasileiro’. Mesmo fazendo o som que faço, que é em inglês, é a terra onde nasci. Eu sou uma artista brasileira. Acredito que Deus coloca a gente nos caminhos em que tem que estar”, completa.

Além da identificação com a composição, Flor destaca a responsabilidade de interpretar uma obra de Chico Buarque. Para ela, participar de uma produção dedicada ao artista representa uma oportunidade de conhecer mais profundamente seu repertório e fazer parte de um encontro entre novas gerações da música brasileira.

“Minha preocupação era fazer justiça à canção. Não é uma tarefa fácil e nem simples. Fiquei pensando que precisava dar o meu melhor e, de fato, dei o meu melhor possível. O projeto é incrível, uma nova geração cantando Chico Buarque. Fazer parte do projeto é muito importante, mas cantar essa música me deixa emocionada. Foi uma mudança que aconteceu de última hora e acabou ficando melhor do que eu imaginava”, declara.

Leve Chico acompanha o encontro de artistas de diferentes gerações e universos musicais para celebrar a obra de Chico Buarque.

Em 13 episódios, novas vozes revisitam canções que atravessaram décadas, criando interpretações que revelam outras possibilidades para músicas que já fazem parte da memória brasileira. Dora Morelenbaum interpreta “Samba e Amor”; Gaby Amarantos, “O que será”; Péricles, “Eu te amo”; e Zeca Veloso e Cristóvão Bastos, “Todo Sentimento”. Além de Flor, o projeto reúne ainda Duda Beat, Don L, Agnes Nunes, LanLanh, Laísa, Zé Ibarra, Jaloo, Catto, Juçara Marçal, Zé Manoel, Lula Galvão, Pretinho da Serrinha, Clarice Falcão e Clara e Ceci Buarque.

Entre ensaios, conversas e gravações, a série mergulha no processo criativo por trás de cada releitura e investiga o que acontece quando a genialidade de Chico Buarque encontra os artistas e o Brasil de hoje. Os episódios estarão disponíveis em breve no canal Curta!

A estreia aconteceu em uma sessão promovida pela produtora Inquietude Filmes, pelo canal Curta! e pela 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A exibição contou com a presença de artistas e integrantes da equipe, seguida de um debate sobre a produção.