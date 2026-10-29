Patrick Stewart, o Professor Xavier de 'X-Men', morre aos 86 anos

Patrick Stewart é conhecido por filmes, como "X-Men" e "Star Trek" - (crédito: Divulgação)

Patrick Stewart morreu aos 86 anos em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29) nas redes sociais do ator. Segundo o comunicado, ele morreu na quarta-feira (28), após enfrentar a doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy.

A família informou que Stewart estava cercado por pessoas próximas e recebeu cuidados da esposa, Sunny Ozell, nos últimos momentos. A homenagem publicada nas redes destacou ainda a presença de música, oração, lágrimas e risos ao redor do ator.

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Conhecido mundialmente como o Professor Xavier da franquia “X-Men”, Stewart também marcou a televisão como o capitão Jean-Luc Picard, de “Star Trek”. Os dois personagens acompanharam boa parte de sua trajetória mais popular e ajudaram a consolidar sua imagem diante de diferentes gerações.

Antes de chegar ao cinema e à TV em grande escala, Stewart construiu carreira no teatro. Ele começou a atuar ainda jovem e passou a integrar a Royal Shakespeare Company na década de 1960. O reconhecimento internacional, porém, veio mais tarde, quando assumiu o papel de Picard em “Star Trek: A Nova Geração”, exibida entre 1987 e 1994.

O personagem se tornou um dos mais importantes de sua carreira. Stewart interpretou Picard em 176 episódios ao longo de sete temporadas, além de filmes e da série “Star Trek: Picard”, lançada em 2020.

Anos depois, ele passou a integrar outra franquia de grande alcance ao viver Charles Xavier nos filmes de “X-Men”. A estreia aconteceu no longa lançado em 2000, e o ator voltou ao personagem em diferentes produções da série.

Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte e relembraram os personagens que marcaram sua carreira. Stewart era casado desde 2013 com a musicista Sunny Ozell e tinha dois filhos.