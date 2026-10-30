Larissa Manoela e Ana Castela apostam em imóveis nos EUA e reforçam tendência entre brasileiros

Casas de Larissa Manoela e Ana Castela nos EUA mostram movimento que vai além das férias - (crédito: Divulgação)

Casas para passar férias, receber a família ou alugar durante parte do ano: os imóveis de celebridades brasileiras nos Estados Unidos chamam atenção pelo luxo, mas também abrem uma conversa sobre investimento. Larissa Manoela e Ana Castela estão entre os nomes que já compraram propriedades no país.

Em 2025, Ana Castela apresentou uma casa em Orlando avaliada, à época, em aproximadamente R$ 7 milhões. A cantora também revelou a intenção de disponibilizar a propriedade para aluguel quando não estivesse na cidade, combinando uso pessoal e possibilidade de renda.

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Já Larissa Manoela teve a compra de uma segunda propriedade em Orlando noticiada em 2022, com valor divulgado de R$ 6 milhões. O imóvel ganhou destaque pelos nove quartos com decoração temática.

Para Júlio Silva, especialista em financiamento imobiliário para estrangeiros, esses exemplos ajudam a apresentar diferentes possibilidades de uso de uma propriedade no exterior.

“Uma casa pode ser utilizada pela família durante as férias e, quando permitido pelas regras locais e do condomínio, disponibilizada para locação em outros períodos. Mas essa combinação precisa ser planejada desde a escolha do imóvel. Nem toda propriedade pode ser alugada por temporada”, explica.

Segundo o especialista, o interesse também alcança brasileiros que pretendem continuar vivendo no Brasil.

“Hoje vemos muitos investidores que não necessariamente pretendem morar nos Estados Unidos”, afirma. “Há quem busque uma receita em dólar e quem queira diversificar o patrimônio. O primeiro passo é entender qual função aquele imóvel terá no planejamento da família.”

Financiamento para quem mora no Brasil

Júlio destaca que existem modalidades de financiamento destinadas a compradores estrangeiros, inclusive para quem reside no Brasil. A aprovação e as condições dependem da instituição financeira, do perfil do comprador e da documentação apresentada.

“Muita gente acredita que precisa pagar o imóvel integralmente à vista por não morar nos Estados Unidos. Existem opções de financiamento para estrangeiros, mas é necessário avaliar entrada, comprovação de renda, origem dos recursos e reservas financeiras. As exigências variam conforme o programa e o banco”, esclarece.

Na compra para investimento, ele ressalta que a análise deve ir além do valor da prestação.

“O financiamento pode permitir que o comprador preserve parte do capital, mas essa decisão precisa fazer sentido nas contas. É preciso colocar no papel a prestação, os impostos sobre o imóvel, o seguro, o condomínio, a manutenção e a administração da locação. Ter crédito disponível não significa, por si só, que a operação será vantajosa.”

Aluguel exige planejamento

Embora a possibilidade de receber em dólar desperte interesse, Júlio recomenda cautela com projeções de rentabilidade.

“O comprador não deve partir da ideia de que o aluguel vai pagar todas as despesas todos os meses. Existem períodos de desocupação, reparos e custos de operação. Uma análise responsável considera esses cenários antes de fechar o negócio”, orienta.

A localização também deve acompanhar a finalidade da aquisição. Uma propriedade adequada às férias da família pode ter características diferentes de outra escolhida para locação de longo prazo.

“As casas dos famosos despertam curiosidade, mas cada comprador precisa olhar para o próprio orçamento e objetivo. Para investimento, a pergunta principal é se os números fazem sentido e se há estrutura para manter o imóvel, inclusive nos meses sem receita”, conclui.