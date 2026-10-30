Sucesso no YouTube, Maurício Meirelles segue ampliando atuação no digital com novos projetos da Dromedário

A experiência construída por Maurício Meirelles no AchismosTV começa a aparecer em novas frentes de conteúdo ligadas à Dromedário, agência responsável pelo desenvolvimento do hub idealizado pelo humorista. A empresa amplia agora sua atuação em branded entertainment com dois formatos criados para o canal do Sicoob no YouTube.

As produções “Mistérios do Seu Bolso” e “Por Trás do Negócio”, apresentadas por Nat Guareschi, partem de temas como finanças e empreendedorismo para criar conteúdos com linguagem mais próxima do entretenimento.

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Em “Mistérios do Seu Bolso”, situações comuns ajudam a explicar questões financeiras por meio de dados, comparações e recursos visuais. Já “Por Trás do Negócio” acompanha histórias reais de empreendedores, com foco em decisões, desafios e bastidores de diferentes empresas.

A criação dos formatos aproveita uma experiência que a Dromedário já vinha acumulando com projetos próprios. O principal deles é o AchismosTV, idealizado por Maurício Meirelles, que reúne mais de 5 milhões de inscritos e ultrapassa 1 bilhão de visualizações.

Esse histórico ajudou a agência a desenvolver uma lógica de produção baseada em leitura de audiência, adaptação de linguagem e criação de formatos que funcionem para diferentes plataformas.

“Trabalhando com YouTube há uma década, aprendemos que consistência, identidade e leitura de dados valem mais do que um pico de visualizações”, afirma Bruno Varalli, sócio e diretor de Novos Negócios da Dromedário.

Segundo Emily Borges, sócia e diretora da agência, o desafio nos novos projetos foi traduzir temas mais técnicos sem perder ritmo e clareza. “Falar de dinheiro e empreendedorismo com leveza e clareza é um desafio que nos empolgou desde o começo.”

Além do AchismosTV, a Dromedário também assina projetos como “Aberto ao Público”, para a TV Globo, e o Kidzhouse Festival, desenvolvido em parceria com a Kidzhouse Co.

Com os novos formatos, a agência amplia uma atuação que já passa por entretenimento digital, televisão, experiências ao vivo e conteúdo para marcas, enquanto Maurício Meirelles permanece como um dos principais nomes associados a esse ecossistema.