Buchecha e MC Koringa reúnem mais de 3 mil pessoas na estreia de 'O Baile é Nosso'

MC Koringa ao lado de Buchecha durante evento no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

Buchecha e MC Koringa reuniram mais de 3 mil pessoas na estreia do projeto “O Baile é Nosso”, realizada no último sábado, 31, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a organização, o evento contou com mais de 16 participações especiais e uma estrutura de palco com painel de LED de mais de 15 metros.

A apresentação teve como proposta reunir artistas e músicas que marcaram diferentes fases do funk carioca. Durante a noite, o público acompanhou um repertório de sucessos que fizeram história nos bailes, nas rádios e na televisão.

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A iniciativa também reuniu nomes de diferentes gerações do gênero, com Buchecha e MC Koringa à frente do espetáculo. Os dois artistas têm trajetórias ligadas à popularização do funk para além das comunidades e dos bailes, alcançando públicos de diferentes idades.

Cenografia trouxe referências aos tradicionais bailes funk

Um dos destaques da produção foi o cenário montado para a apresentação. O palco contou com um painel de LED de mais de 15 metros, que exibiu imagens inspiradas na cultura dos bailes, incluindo referências aos paredões das equipes de som.

A cenografia foi desenvolvida para resgatar elementos visuais associados à história do funk carioca e acompanhar a proposta musical do projeto.

Artistas convidados participaram da estreia

A primeira edição de “O Baile é Nosso” contou com participações de MC Sinistro, Mano Teko, William e Duda, Mano Kacau, Danda MC, MC Serginho, Robinho da Prata, Phabyo DJ, DJ Wally, Gisa, irmã de MC Marcinho, Ceejay, MC André do Alto, MC Créu e SD Boys.

Os convidados dividiram o palco com os anfitriões e representaram diferentes momentos da trajetória do funk.

Buchecha apresentou a história musical construída ao lado de Claudinho, dupla que alcançou grande popularidade nos anos 1990 e se tornou uma das referências do funk melody. O repertório dos dois permanece conhecido por sucessos que atravessaram gerações.

MC Koringa, por sua vez, levou ao projeto músicas que conquistaram espaço nas rádios e em trilhas sonoras de novelas, contribuindo para ampliar a presença do funk na música popular brasileira.

Projeto prevê novas edições

Com a estreia no Qualistage, “O Baile é Nosso” inicia uma proposta de encontros entre artistas que fizeram parte da história do funk carioca. A ideia é dar continuidade ao projeto com novas apresentações e participações de nomes ligados a diferentes períodos do gênero.