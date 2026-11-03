Em noite de gala, Isis Camargo, Ana Botafogo e Claudia Raia celebram os 20 anos do Atelier Bruno Oliveira

Entre criações deslumbrantes, histórias e encontros que celebram a arte brasileira, Isis Camargo esteve entre os convidados da exposição “O Avesso da Criação”, realizada no histórico Palacete Venceslau, em São Paulo. A ocasião celebrou os 20 anos do Atelier Bruno Oliveira e reuniu personalidades da moda, da cultura, do Carnaval e do entretenimento.

Com uma trajetória marcada pela sensibilidade artística e pela capacidade de transformar ideias em espetáculos, Bruno Oliveira abriu as portas de seu universo criativo em uma mostra imersiva que revela o encanto e a complexidade dos bastidores de suas produções. Croquis, bordados, figurinos e referências artísticas conduzem os visitantes por um percurso que transita entre o teatro, a moda, os concursos de beleza e a magia do Carnaval.

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Para Isis Camargo, a ocasião teve um significado especial. Admiradora do talento de Bruno, a empresária fez questão de prestigiar a celebração e destacar a importância do artista em seus projetos.

“Amo o trabalho do Bruno e faço questão de que ele desenvolva e confeccione meus figurinos e faça parte dos meus sonhos”, declarou Isis, traduzindo em poucas palavras a admiração por um profissional que une criatividade, talento e sensibilidade em cada criação.

A celebração ganhou ainda mais brilho com a presença de Ana Botafogo, Cláudia Raia e seu marido, Jarbas Homem de Mello, Tirulipa, Tiago Abravanel, Cíntia Abravanel e Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, além de outras personalidades do Carnaval, jornalistas e convidados ligados ao universo artístico e cultural.

Atencioso, Bruno fez questão de recepcionar pessoalmente seus convidados, compartilhando a emoção de celebrar duas décadas de seu ateliê e uma carreira dedicada à arte de dar vida a personagens, histórias e sonhos.

Empresária de Sorocaba, Isis Camargo encontra na moda e no Carnaval diferentes formas de expressar sua personalidade e sua paixão pela beleza. À frente de seus empreendimentos, mantém uma relação próxima com o universo feminino e valoriza a autenticidade, a criatividade e a força das mulheres, características que também se refletem em sua presença no cenário carnavalesco.

Entre encontros e homenagens, a noite foi também uma celebração das conexões que a arte proporciona. Para Isis, prestigiar Bruno Oliveira representou o reconhecimento de um talento que participa da construção de momentos especiais de sua própria trajetória.

Mais do que uma retrospectiva de figurinos memoráveis, “O Avesso da Criação” revela as histórias, os talentos e as mãos que transformam ideias em verdadeiras obras de arte. Um tributo à criatividade brasileira e à capacidade de transformar sonhos em espetáculo.

A exposição “O Avesso da Criação” permanece aberta ao público até 1º de novembro, com entrada gratuita, no Palacete Venceslau, no Centro Histórico de São Paulo.