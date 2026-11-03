Enaldinho será a principal atração do Super Show de Natal do Kidzhouse; saiba mais

O início das férias escolares vai ganhar uma celebração especial em São Paulo. No dia 6 de dezembro, domingo, acontece o Super Show de Natal Kidzhouse, na Suhai Music Hall, com uma programação repleta de diversão para toda a família.

Entre as atrações estão Enaldinho, um dos maiores criadores de conteúdo do país voltados ao público infantil e infantojuvenil, o espetáculo teatral Natal Encantado Planeta Plim e o DJ Nauta. Os ingressos estão disponíveis no site Ticketmaster.

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Um dos grandes destaques da programação é o Enaldinho, que soma mais de 68 milhões de seguidores nas redes sociais e já figurou oito vezes no Top 10 Creators do Ano. Conhecido por vídeos de desafios, brincadeiras, pegadinhas, jogos e aventuras, o influenciador conquistou uma legião de fãs entre crianças e adolescentes.

No Super Show de Natal Kidzhouse, o criador de conteúdo também leva seu universo para os palcos com o espetáculo “A Origem de Happy & Angry”, produção que percorre o Brasil e transforma seus personagens e aventuras em uma experiência ao vivo para toda a família.

A história acompanha Enaldinho, um garoto que sonha em se tornar youtuber e precisa enfrentar o Rei, personagem que reúne duas personalidades opostas: Happy, que representa a confiança e o otimismo, e Angry, que simboliza os medos e as inseguranças. A trama aborda temas como superação, autoestima e combate ao bullying.

A magia continua com o Natal Encantado Planeta Plim, espetáculo teatral que leva ao palco personagens, fantasia e o encanto característico do Natal. Para completar a festa, DJ Nauta, personagem do Universo Kidzhouse, assume o comando da música e convida crianças e adultos a dançar. A programação também conta com experiências com os patrocinadores Toddynho Levinho, CCAA e Polenguinho, transformando a tarde em uma grande celebração para toda a família.

Mais do que uma festa de Natal, o evento faz parte de uma nova fase da Kidzhouse, que agora está presente na vida das famílias durante o ano inteiro. Em outubro, a programação de Dia das Crianças na Roda Rico reuniu mais de 11 mil pessoas em três dias, mostrando a força desses encontros. E a diversão não para por aí: em 2027, além do Carnavalzinho, piqueniques e encontros musicais, o Kidzhouse Festival está de volta.

