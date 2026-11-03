Larissa Oliveira escolhe babá eletrônica com inteligência artificial para a chegada do filho Anthony

À espera de Anthony, a influenciadora Larissa Oliveira, grávida de 32 semanas, visitou a MacroBaby, em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada do marido, Jan Carlo. Durante a passagem pela loja, o casal conheceu novidades para o enxoval e escolheu uma babá eletrônica que reúne recursos inteligentes para facilitar o monitoramento do bebê.

Conhecida nas redes sociais pelos vídeos bem-humorados sobre a vida a dois, Larissa soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha situações do cotidiano, momentos em família e, mais recentemente, os preparativos para a maternidade. Ao lado de Jan Carlo, conquistou o público com conteúdos de humor sobre o relacionamento e a rotina do casal nos Estados Unidos.

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A babá eletrônica escolhida pelo casal conta com tela de cinco polegadas, conexão Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo, permitindo acompanhar imagens e sons em tempo real, mesmo fora de casa. Entre as funcionalidades estão visão noturna infravermelha, comunicação por áudio em duas vias, monitoramento da temperatura do ambiente com alertas e canções de ninar integradas. O aparelho também possui um sistema que ativa a tela ao detectar sons, ajudando a economizar bateria, além de alcance anunciado de até 300 metros para o monitor portátil.

Recebidos pelo CEO da MacroBaby, Richard Harary, Larissa e Jan Carlo também realizaram um ultrassom 8K, tecnologia que permite obter imagens detalhadas do bebê ainda durante a gestação.

Outro momento da visita foi a passagem pela maternidade de bonecas da loja, onde o casal ensaiou os primeiros cuidados com um recém-nascido utilizando bebês reborn realistas. A experiência proporcionou uma prévia da rotina que os dois terão com a chegada de Anthony.

Larissa compartilhou momentos da visita nos Stories do Instagram, mostrando aos seguidores os preparativos para a chegada do filho.

Localizada em Orlando, a MacroBaby reúne produtos, tecnologias e experiências voltadas à maternidade, sendo um dos destinos procurados por brasileiros que viajam aos Estados Unidos para montar o enxoval dos filhos.