Bizay e Marília Tavares se preparam para lançar 'Traíra', parceria sobre desilusões amorosas

Bizay e Marília Tavares se preparam para lançar “Traíra”, parceria que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (05), às 21h. A música dá continuidade ao projeto audiovisual “Olho no Olho”, de Bizay, que apresenta uma nova fase da carreira da cantora e reúne canções sobre relacionamentos, sentimentos e experiências pessoais.

Na faixa, as artistas dão voz a uma história de desilusão amorosa, marcada pela descoberta de que alguém que parecia perfeito não era exatamente quem demonstrava ser. Com versos sobre a quebra de expectativas e a sensação de ter sido enganada, a música aborda situações em que, mesmo sem uma traição propriamente dita, determinadas atitudes deixam marcas. A frase “Você não me traiu, mas cê foi bem traíra” resume a mensagem central da composição.

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A parceria com Marília Tavares representa mais um encontro feminino dentro do projeto. Para Bizay, dividir a música com a cantora foi uma oportunidade de unir duas interpretações em uma história com a qual muitas mulheres podem se identificar.

“Estou muito feliz com essa parceria. A Marília tem uma identidade muito forte e uma voz que combina demais com a música. Acho que conseguimos transmitir a mensagem de ‘Traíra’ de uma forma muito verdadeira. É uma história que muitas mulheres já viveram ou conhecem alguém que viveu”, comenta.

O lançamento também reforça a proposta de “Olho no Olho”, projeto que nasceu da identificação de Bizay com a ideia de valorizar a presença e as conexões reais. “Entendo muito o poder da presença, das conexões reais, das amizades e das histórias vividas de verdade. Quando me explicaram o conceito, eu me identifiquei imediatamente”, afirma a artista.

Com 13 faixas, o projeto foi gravado em Uberlândia (MG) e reúne participações especiais, explorando diferentes histórias e perspectivas sobre os relacionamentos. Para Bizay, o trabalho representa um encontro entre sua personalidade e sua identidade musical, com canções inspiradas também em experiências compartilhadas por amigas.

“Quando eu estou com alguém, eu estou por inteiro naquele momento. Eu sempre fui assim. Deixo o telefone de lado, presto atenção no que a pessoa está falando e tento entender de verdade o que ela quer me dizer. Acho que esse projeto traduz exatamente isso”, completa.

“Traíra” tem composição assinada por Lara Menezes, Matheus Gabriel, Gustavo Martins e Daniel Cândido. A música estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (05), às 21h, enquanto o videoclipe será lançado na sexta-feira (06), às 12h.