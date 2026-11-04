Caju Pra Baixo leva projeto de 13 anos a Brasília e prepara encontro com nomes do pagode

O Caju Pra Baixo volta a Brasília nos dias 26 e 27 de novembro durante a divulgação de “Onde Tudo Começou”, projeto audiovisual que celebra os 13 anos de carreira do grupo. A passagem pela capital federal acontece após pedidos do público brasiliense e inclui compromissos em rádios, veículos de comunicação e gravações com parceiros.

Entre as atividades previstas está uma gravação com o Pagode do Jorginho (PDJ). O encontro será realizado sem presença de público e integra a agenda de conteúdos ligada ao novo projeto.

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“Brasília sempre recebe a gente com muito carinho, e saber que os fãs estavam pedindo a nossa volta deixa esse reencontro ainda mais especial. Estamos felizes de voltar à cidade, cantar junto com essa galera e compartilhar mais momentos com quem acompanha a nossa história”, afirma o grupo.

O retorno acontece em meio ao lançamento do primeiro bloco de “Onde Tudo Começou”, já disponível nas plataformas digitais. O audiovisual revisita músicas ligadas à trajetória do Caju Pra Baixo e inclui uma nova versão de “Tiro, Porrada e Beijo”.

A faixa já vinha reaparecendo nos vídeos de ensaios publicados nas redes sociais e nas apresentações do grupo. Segundo os integrantes, a reação dos fãs, que passaram a cantar a música e acompanhar a coreografia, influenciou a decisão de levá-la novamente ao estúdio.

“É muito especial ver uma música ganhar essa proporção com o público, com as pessoas cantando, aprendendo a coreografia e levando esse momento para os shows. Estamos celebrando 13 anos de história e poder compartilhar esse lançamento com quem acompanha o Caju desde o começo torna tudo ainda mais significativo”, destaca o Caju Pra Baixo.