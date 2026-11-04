Livro revela bastidores da influência digital e trajetória de amigas; saiba mais

Beta Whately e Priscila Palacios se preparam para o lançamento no dia 9 de novembro - (crédito: Divulgação)

Fundadoras da Fizz, Beta Whately e Priscila Palacios lançam no dia 9 de novembro o livro “Relevância Não É Sorte: Uma história sobre união, empreendedorismo e a construção de um novo mercado”, pela Editora SerMente. A obra será apresentada em um coquetel para convidados no CJ Fashion, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

A obra revela os bastidores dessa trajetória e mostra como duas profissionais de perfis complementares transformaram relacionamento, intuição e método em modelo de negócio. De um lado, Beta, comunicadora e relações-públicas com mais de 20 anos de carreira. Do outro, Priscila, executiva de marketing com passagem por multinacionais de renome no mercado.

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“O livro fala sobre a Fizz, mas também sobre amizade, sociedade, coragem e permanência. Nós começamos quando esse mercado ainda não tinha nome e aprendemos fazendo, errando, acertando e, principalmente, construindo relações. Relevância nunca foi sobre aparecer mais. Sempre foi sobre ter o que dizer, para quem dizer e construir confiança ao longo do tempo”, afirma Beta.

Sem romantizar as dificuldades, as autoras também falam sobre empreendedorismo feminino e sobre os desafios de sustentar uma sociedade enquanto a vida pessoal acontecia. E lançam um olhar para o futuro da influência, num cenário marcado pela inteligência artificial e pela busca das marcas por credibilidade.

“Existe muito trabalho por trás daquilo que, olhando de fora, pode parecer sorte. Construir uma empresa, formar um time, conquistar a confiança de grandes marcas e acompanhar um mercado em constante transformação exige visão, disciplina e disposição para mudar sem perder a essência. Este livro revela parte dessa construção”, diz Priscila.

Fundada em 2013, quando expressões como “creator economy” ainda não faziam parte do vocabulário do mercado brasileiro, a empresa é uma das agências pioneiras do marketing de influência no País. Nos 13 anos de trajetória, atendeu mais de 400 marcas, além de acompanhar de perto a profissionalização do setor.

O lançamento acontece no dia 9 de novembro, às 18h, no CJ Fashion (Avenida Magalhães de Castro, 12.000, São Paulo), com venda de exemplares e sessão de autógrafos. O livro já está em pré-venda na Amazon, também em versão Kindle.