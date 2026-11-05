Depois de mostra em Brasília, centenário de Antonio Poteiro chega à reta final em Goiânia

Em março, o público de Brasília pôde conhecer, na Caixa Cultural, como Antonio Poteiro recriou episódios da história do Brasil e cenas de religiosidade em “A luz inaudita do Cerrado”. Agora, as celebrações pelo centenário do artista chegam à reta final na cidade onde ele consolidou a carreira.

A exposição “Antonio Poteiro – A Invenção do Mundo” abre ao público em 13 de novembro, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC-GO), em Goiânia, e reúne mais de 100 pinturas e esculturas de diferentes períodos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com curadoria de Marcus de Lontra Costa e realização do Instituto Antonio Poteiro, a mostra permite acompanhar o percurso de um artista que começou na cerâmica e levou para a pintura temas que já faziam parte de seu repertório. Festas populares, manifestações de fé e cenas do cotidiano ganham corpo no barro e se multiplicam nas telas, em composições densas e de cores intensas.

A exposição será acompanhada de um catálogo e ficará em cartaz até 10 de janeiro de 2027, com entrada gratuita.

O Brasil de Poteiro

Nascido em 1925, na região do Minho, em Portugal, Antonio Batista de Souza veio ainda criança para o Brasil. Viveu em São Paulo e passou por Araguari e Uberlândia, em Minas Gerais, onde começou a trabalhar com cerâmica.

Em 1958, mudou-se para Goiânia, cidade em que constituiu família e desenvolveu grande parte de sua obra. O apelido Poteiro, sugerido pela folclorista Regina Lacerda, guardava a memória do ofício que o aproximou da arte.

Em 1972, com o incentivo de artistas como Siron Franco e Cléber Gouvêa, começou a pintar. A reunião de esculturas e pinturas no MAC-GO permite observar como ele tratava, em materiais diferentes, assuntos que o acompanharam ao longo da vida. Na leitura do curador, a obra aproxima a experiência cotidiana da fé e da imaginação, oferecendo outras maneiras de olhar para a história e a cultura popular brasileiras.

“Acho muito importante na obra do meu pai seu modo de retratar o Brasil”, afirma Américo Batista, filho do artista e fundador do Instituto Antonio Poteiro. Para ele, a presença de paisagens, histórias e costumes na produção do pai expressa o afeto pelo país onde cresceu e viveu.

Do barro ao jogo digital

O público também poderá conhecer o trabalho de Poteiro por meio de Pomar das Cores, jogo interativo desenvolvido pela Brasbravel e pelo Ritus Studio em parceria com o Instituto Antonio Poteiro. Com trilha gravada pela Orquestra Filarmônica de Goiás, o jogo convida crianças e adultos a explorar elementos da obra do artista.

A programação inclui oficinas, rodas de conversa, atividades interativas e distribuição de histórias em quadrinhos para escolas. As principais obras terão audiodescrição. Durante a temporada, o Instituto também promoverá uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições sociais parceiras.

Serviço

Antonio Poteiro – A Invenção do Mundo

Visitação: De 13 de novembro de 2026 a 10 de janeiro de 2027

Local: Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre