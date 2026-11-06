Sabrina Sato retorna ao local onde fez enxoval de Zoe para preparar a chegada do bebê

Sabrina Sato compartilhou com os seguidores momentos da preparação do enxoval do bebê em Orlando, nos Estados Unidos. Acompanhada de Nicolas Prattes e da filha, Zoe, a apresentadora visitou a MacroBaby, onde a família foi recebida pelo CEO da empresa, Richard Harary.

A visita teve um significado afetivo especial para Sabrina: foi na mesma loja que ela preparou o enxoval de sua primeira filha, Zoe. Agora, retornar com a menina para escolher os itens do bebê acrescentou um novo capítulo à história da família com o local.

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Na publicação, Sabrina corrigiu uma informação sobre a gestação: “Eu falei que estava de sete meses, mas já estamos no oitavo! E acho que a ficha tá começando a cair de verdade”.

Entre a escolha de roupinhas, carrinho e outros itens, a visita também teve momentos de emoção. Segundo a apresentadora, Nicolas se emocionou ao ver o rostinho do bebê em um ultrassom 8K e encontrou o carrinho que desejava. Zoe, por sua vez, se divertiu brincando de cuidar dos bebês na maternidade da loja.

“Fazer o enxoval do nosso bebê foi muito mais do que escolher roupinhas, carrinho e tudo o que ele vai precisar. Foi ver um sonho ganhando forma, imaginar ele em cada detalhe e sentir que está cada vez mais pertinho da gente”, escreveu Sabrina.

Ao agradecer a recepção de Richard e da equipe, a apresentadora destacou o significado da experiência para a família: “Foi uma experiência deliciosa que vamos levar para sempre com a gente”.