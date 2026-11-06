Evento 'Let’s Pipa' completa 10 anos com Nattan, Menos é Mais e cinco noites de festa

Menos é Mais será uma das principais atrações do 'Let's Pipa' - (crédito: Divulgação)

O Let’s Pipa chega à décima edição na temporada 2026/2027 com uma programação que ocupa uma semana em Pipa, no Rio Grande do Norte. Entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, o projeto reúne festas, música, atividades de bem-estar, beach club e passeios de barco. As cinco noites principais acontecem de 27 a 31 de dezembro.

Nattan, Menos é Mais, Felipe Amorim, Léo Foguete, Ariel B, Zé Vaqueiro, Cat Dealers, Furacão 2000 e GBR estão entre os nomes confirmados. O Syon Trio assume o Super After, enquanto Fuji, Davini, Conrado, LS, Michel Freigi e Blandim integram a programação de DJs. Outros três convidados ainda serão anunciados.

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Criado na temporada 2017/2018, o Réveillon chega aos dez anos depois de nove edições realizadas. Segundo dados da organização, cerca de 50 mil pessoas já passaram pelo evento e mais de 70 atrações nacionais e internacionais integraram a programação nesse período.

A edição comemorativa recebeu o conceito “Back to Essentials” e terá capacidade para 4 mil pessoas por noite. Os ingressos das festas incluem open bar e transfer oficial.

A programação não termina com os shows noturnos. Durante a Semana Let’s, o público também poderá frequentar o Falésias Beach Club, participar das atividades da Arena Wellness e embarcar no Let’s Boat. Um hotel da cidade será ocupado pelo projeto para receber convidados e criadores de conteúdo.

A Arena Wellness é uma das novidades da temporada. Com atividades previstas diariamente das 10h às 14h, o espaço amplia uma frente que o projeto começou a trabalhar ainda antes do Réveillon, com encontros de corrida, funcional, yoga, pilates e luta realizados em São Paulo.

Serviço

Let’s Pipa 2026/2027 — Celebrating 10 years: Back to Essentials



Festas: 27 a 31 de dezembro de 2026

Semana Let’s: 27 de dezembro de 2026 a 2 de janeiro de 2027

Local: Pipa, Tibau do Sul (RN)

Instagram: @letspipa