Ludmilla divulga lançamento de single 'Bi Festinha'; saiba mais detalhes

“Olha como é que ela mexe no baile!” Ludmilla já deu o recado: o verão brasileiro tem uma nova candidata a trilha sonora! A cantora acaba de lançar “Bi Festinha”, primeira faixa do EP “Fervo da Lud”, dando início a uma fase musical marcada por batidas envolventes, misturas de ritmos e muita brasilidade. Com a energia que consagrou a artista como um dos maiores nomes da música nacional, o single chega com vocação para conquistar as pistas, dominar as playlists e embalar as festas até o Carnaval.

Disponível em todas as plataformas digitais desde a noite de quinta-feira (5), “Bi Festinha” reúne Ludmilla, Puterrier e HITMAKER em uma combinação explosiva de funk, afrobeat e dembow. A faixa também ganhou um videoclipe inédito no YouTube, ampliando a atmosfera festiva do lançamento.

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Com uma sonoridade dançante e irreverente, a música traduz aquele espírito de quem sai de casa prometendo voltar cedo, mas acaba sendo o último a deixar a festa.

O lançamento também marca um reencontro de Ludmilla com a essência do “FunkMilla”, identidade que ajudou a projetá-la nacionalmente e que agora ganha uma nova roupagem. Sem abrir mão de suas raízes, a cantora aposta na mistura de influências e na força da música brasileira para construir mais um capítulo de sua trajetória.

E “Bi Festinha” é apenas o começo. Com “Fervo da Lud”, a artista prepara um projeto que celebra a diversidade sonora do Brasil, explorando ritmos e referências que atravessam diferentes regiões do país, do Sudeste ao Nordeste. A proposta é transformar essa riqueza musical em uma experiência feita para dançar, celebrar e reunir pessoas.

Da praia à laje, do baile aos blocos de Carnaval, Ludmilla quer fazer o Brasil ferver. Com “Fervo da Lud”, a cantora abre oficialmente sua temporada de verão e apresenta um projeto que tem tudo para acompanhar o público nas festas, nas ruas e nas pistas, reforçando sua capacidade de transformar lançamentos em grandes momentos da música brasileira.