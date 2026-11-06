Cantor e compositor Gabriel Gonti lança EP gravado ao vivo no projeto ‘Som Na Lata’

Gabriel Gonti lança nesta sexta-feira (6) um novo EP ao vivo gravado para a quinta temporada do projeto Som na Lata. O trabalho chega às plataformas de música e ao YouTube com seis faixas e também será exibido na televisão no domingo (8), às 20h, pelo canal Woohoo.

Gravado em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o registro reúne quatro músicas inéditas e novas versões de “Eu Vou” e “De Perto”, faixas já conhecidas do repertório do cantor. A música de trabalho é “Amor De Dentro Pra Fora”.

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No novo EP, Gonti transita entre pop e MPB, com elementos de bossa nova e samba. As referências ganharam mais espaço em seu trabalho depois da mudança de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na apresentação, o músico assume voz e violão ao lado de Alê Soares, nos teclados, Raul Colombini, na guitarra, Clarice Roberta, no contrabaixo, e Eric Urban, na bateria.

“Esse EP fala muito sobre a coragem de ser quem a gente é. Sobre respeitar nossa individualidade, viver com verdade, cultivar o amor dentro da gente e compartilhar coisas boas com quem está por perto. São músicas que nasceram de momentos muito pessoais, mas que eu espero que encontrem espaço na história de outras pessoas também”, afirma Gabriel.

A faixa “Amor De Dentro Pra Fora” concentra parte dessa proposta e aborda a ideia de olhar para si antes de dividir sentimentos e experiências com o outro.

Entre as inéditas também está “Menina do Mar”, composição feita para a noiva, Nina, ainda no início da aproximação do casal. A música abre o projeto e parte de uma história pessoal para falar sobre encontros e conexão.

“Ser Quem Quer Ser”, parceria com Guto Oliveira, segue por um caminho mais reflexivo, enquanto “Canção de Amor Mais Clichê do Mundo” nasceu de um passeio pelas praias do Rio e aposta em arranjos com influência da bossa nova.

As releituras de “Eu Vou” e “De Perto” completam o repertório e conectam o novo material a outros momentos da carreira do artista.

Natural de Patos de Minas, Gabriel Gonti soma nove anos de trajetória, quatro álbuns lançados e mais de 50 milhões de execuções nas plataformas digitais. Ao longo da carreira, já colaborou com nomes como Vitor Kley, Ana Gabriela e Bryan Behr e foi o primeiro artista produzido por Maria Rita no projeto Odayá.

O cantor também já se apresentou em eventos como Rock in Rio, SXSW e Rio2C.

Idealizado por Dani Guimarães e Luiz do Brownie, o Som na Lata chega à quinta temporada com 16 artistas da cena musical contemporânea. O EP de Gabriel Gonti tem produção musical do selo Ternário Music e distribuição global pela Symphonic.