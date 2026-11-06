Thaila Ayala e Adriane Galisteu compartilham experiências com sintomas da perimenopausa

Thaila Ayala e Adriane Galisteu falam sobre os impactos da perimenopausa no dia a dia - (crédito: Divulgação)

Acordar cansada mesmo depois de uma noite inteira na cama, perder a disposição para atividades simples e perceber mudanças de humor que antes não faziam parte da rotina. Para muitas mulheres, esses sinais são inicialmente associados ao estresse, ao excesso de compromissos ou ao envelhecimento. O que nem sempre se considera é que eles também podem estar relacionados à perimenopausa, fase de transição hormonal que antecede a menopausa e pode provocar transformações físicas e emocionais antes mesmo de a menstruação desaparecer.

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O assunto ganhou espaço no videocast Mil e Uma TrETAS, apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, que recebeu a apresentadora Adriane Galisteu e a jornalista Claudia Lima para uma conversa sobre menopausa. Entre os temas abordados estavam o cansaço persistente, as dificuldades para dormir e as mudanças emocionais que podem acompanhar esse período da vida.

“Eu tenho vontade de sair da cama, mas eu não consigo. Eu tô cansada.” O desabafo apresentado durante o episódio traduz uma sensação que pode ir muito além de uma noite mal dormida. A dificuldade para recuperar a disposição, especialmente quando acompanhada de alterações no ciclo menstrual, ondas de calor ou suor noturno, pode indicar a necessidade de investigar a transição hormonal.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o Dr. Guthyerres Carvalho chama atenção justamente para a possibilidade de a perimenopausa estar presente mesmo quando os exames hormonais apresentam resultados considerados normais. A avaliação, segundo a abordagem apresentada pelo médico, precisa considerar a idade, o histórico menstrual e o conjunto de sintomas relatados pela paciente.

Por que o corpo começa a mudar antes da menopausa?

Embora a menopausa seja frequentemente associada ao fim da menstruação, as mudanças hormonais podem começar anos antes. Esse período é conhecido como perimenopausa e corresponde à transição entre a fase reprodutiva e o encerramento definitivo dos ciclos menstruais.

Durante essa etapa, a produção hormonal passa por oscilações que podem interferir em diferentes funções do organismo. Algumas mulheres percebem inicialmente mudanças na duração ou na frequência da menstruação. Outras começam a apresentar alterações no sono, ondas de calor, irritabilidade ou dificuldades de concentração.

A intensidade e a combinação dos sintomas variam. Enquanto algumas atravessam a transição com poucas manifestações, outras relatam mudanças capazes de interferir no trabalho, nos relacionamentos e na qualidade de vida.

A menopausa propriamente dita é identificada retrospectivamente após 12 meses consecutivos sem menstruação, desde que não existam outras causas para a ausência do ciclo. Já a perimenopausa pode ser marcada por períodos menstruais irregulares, com intervalos mais curtos ou prolongados.

Essa diferença é importante porque muitas mulheres acreditam que só precisam considerar a menopausa quando deixam de menstruar. Na prática, os sintomas podem surgir antes desse momento.

O cansaço pode ser um dos primeiros sinais?

A sensação de exaustão relatada na conversa do Mil e Uma TrETAS chama atenção para uma queixa que nem sempre é imediatamente relacionada à saúde hormonal.

Durante a perimenopausa, alterações na qualidade do sono podem contribuir para o cansaço durante o dia. Ondas de calor e episódios de suor noturno, por exemplo, podem provocar despertares frequentes, interrompendo o descanso e dificultando a recuperação física.

Mesmo quando a mulher permanece várias horas na cama, o sono fragmentado pode fazer com que acorde com a sensação de não ter descansado.

Com o passar dos dias, essa dificuldade pode se refletir na concentração, na disposição e na maneira como enfrenta situações cotidianas.

Entretanto, o cansaço persistente não deve ser automaticamente atribuído à perimenopausa. Alterações da tireoide, anemia, distúrbios do sono, problemas de saúde mental e outras condições também podem provocar sintomas semelhantes.

Por isso, observar quando a fadiga começou, como está a qualidade do sono e se existem outras mudanças associadas pode ajudar na investigação médica.

Alterações de humor também merecem atenção

Além das manifestações físicas, a transição para a menopausa pode coincidir com mudanças emocionais. Irritabilidade, ansiedade, maior sensibilidade e oscilações de humor estão entre as queixas relatadas por mulheres nessa fase.

As alterações hormonais podem contribuir para essas manifestações, mas não são necessariamente a única explicação. A privação de sono, o estresse e as circunstâncias pessoais também influenciam o bem-estar emocional.

Uma mulher que passa várias noites acordando por causa de ondas de calor, por exemplo, pode apresentar mais dificuldade para lidar com situações que antes pareciam simples.

Essa combinação ajuda a explicar por que os sintomas precisam ser avaliados em conjunto, e não como acontecimentos isolados.

Também é importante diferenciar oscilações de humor de quadros que exigem acompanhamento específico, como depressão e transtornos de ansiedade. Tristeza persistente, perda de interesse por atividades habituais e sofrimento emocional intenso merecem avaliação profissional, independentemente da fase hormonal.

É possível estar na perimenopausa mesmo com exames normais?

Uma das dúvidas abordadas pelo Dr. Guthyerres Carvalho envolve a interpretação dos exames hormonais durante a transição para a menopausa.

Como os níveis de determinados hormônios podem variar consideravelmente de um dia para outro, uma dosagem isolada nem sempre representa o que está acontecendo ao longo de todo o ciclo.

Isso significa que uma mulher pode apresentar sintomas compatíveis com a perimenopausa e, ainda assim, obter resultados laboratoriais dentro dos valores de referência.

De acordo com as diretrizes do NICE, instituto britânico responsável pela elaboração de recomendações clínicas, em mulheres a partir dos 45 anos, a identificação da perimenopausa pode ser feita com base nos sintomas e nas mudanças menstruais, sem necessidade de exames hormonais de rotina, quando não existem outras condições que dificultem essa avaliação.

Entre os 40 e os 45 anos, a dosagem do hormônio folículo-estimulante, conhecido como FSH, pode ser considerada em determinadas situações, levando em conta o histórico clínico e os sintomas apresentados.

O uso de contraceptivos hormonais também pode interferir na interpretação do ciclo menstrual e de alguns exames, tornando necessária uma avaliação individualizada.

A principal questão é que um resultado laboratorial isolado não deve substituir a análise do histórico da paciente.

Por que tantas mulheres começam a dormir mal?

A dificuldade para dormir é uma das manifestações que podem comprometer a qualidade de vida durante a transição hormonal.

Algumas mulheres passam a ter dificuldade para iniciar o sono. Outras conseguem adormecer, mas acordam várias vezes durante a madrugada ou despertam muito antes do horário habitual.

Os episódios de suor noturno e as ondas de calor podem contribuir para essas interrupções. Entretanto, nem toda alteração do sono durante a perimenopausa está necessariamente relacionada aos sintomas vasomotores.

Mudanças emocionais, hábitos de sono, consumo de cafeína, medicamentos e condições clínicas também podem interferir no descanso.

O problema é que noites ruins sucessivas podem produzir efeitos durante o dia. Falta de energia, dificuldade de concentração, irritabilidade e menor disposição física podem aparecer como consequências de um sono insuficiente ou fragmentado.

Quando essas queixas se tornam frequentes, vale investigar tanto a possibilidade de relação com a perimenopausa quanto outras causas de distúrbios do sono.

O ganho de peso também pode estar relacionado à transição hormonal?

Outro tema abordado pelo Dr. Guthyerres Carvalho é o ganho de peso, uma preocupação comum entre mulheres que começam a perceber mudanças no corpo durante essa fase.

Segundo a Mayo Clinic, o aumento de peso pode começar durante a perimenopausa, embora não seja explicado exclusivamente pelas alterações hormonais.

A redução dos níveis de estrogênio está associada a mudanças na distribuição da gordura corporal, favorecendo maior concentração na região abdominal. Ao mesmo tempo, o envelhecimento pode provocar redução da massa muscular, o que influencia o gasto energético.

A rotina de atividade física, a alimentação, o sono e fatores genéticos também participam desse processo.

Por isso, nem todo ganho de peso nessa etapa deve ser interpretado como consequência direta da menopausa. A avaliação precisa considerar diferentes aspectos da saúde e do estilo de vida.

Mudanças corporais também podem ocorrer sem grandes alterações no número mostrado pela balança, já que a composição e a distribuição da gordura podem se modificar ao longo do tempo.

Quando os sintomas deixam de ser apenas parte da rotina?

Uma das dificuldades para reconhecer a perimenopausa está no fato de que muitas de suas manifestações são comuns a outras situações.

Cansaço, alterações de humor, sono ruim e mudanças de peso podem ser relacionados ao trabalho, às responsabilidades familiares ou a períodos de maior estresse.

Entretanto, quando esses sinais aparecem de forma persistente, especialmente acompanhados de alterações menstruais ou ondas de calor, é importante considerar a possibilidade de uma transição hormonal.

O acompanhamento médico pode ajudar a diferenciar sintomas relacionados à perimenopausa daqueles provocados por outras condições e a discutir medidas para melhorar a qualidade de vida.

Também é importante buscar avaliação diante de sangramentos menstruais muito intensos, sangramentos entre os ciclos ou qualquer sangramento após a menopausa.

Como se preparar para uma consulta?

Registrar as mudanças percebidas no corpo pode facilitar a conversa com o profissional de saúde.

Observar quando o sono começou a piorar, se houve alterações na frequência menstrual, quando surgiram ondas de calor e como o humor mudou ao longo dos meses ajuda a construir um histórico mais completo.

Informações sobre medicamentos, contraceptivos, condições de saúde anteriores e histórico familiar também podem ser relevantes.

Mais do que procurar um único exame capaz de explicar todos os sintomas, a investigação considera a combinação de fatores que podem estar interferindo no bem-estar.

Ao levarem a menopausa para uma conversa pública, Thaila Ayala, Julia Faria, Adriane Galisteu e Claudia Lima contribuem para dar visibilidade a experiências que muitas mulheres ainda enfrentam sem reconhecer imediatamente sua possível relação com a transição hormonal.

O debate também reforça a importância de não normalizar o sofrimento apenas porque determinadas mudanças são frequentes com o avanço da idade. Entender o que está acontecendo com o corpo é um passo importante para buscar orientação e cuidado adequado.