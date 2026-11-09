Do animal print às pedrarias: as tendências que vão marcar o verão 2027

O verão 2027 promete uma temporada de contrastes. Pedrarias aparecem ao lado de peças básicas, a estampa de onça ganha combinações coloridas e as transparências deixam de ser exclusividade das produções noturnas. Ao observar as coleções internacionais, a consultora de imagem Joana Cabral destaca uma moda que valoriza a criatividade e abre espaço para combinações menos óbvias.

No street style, a aposta da especialista é misturar referências sofisticadas a peças do cotidiano. "Minha aposta para o street style é justamente essa mistura entre o cotidiano e o extraordinário: uma camiseta com uma saia de pedrarias, uma camisa leve com estampa de onça, um look simples transformado por um acessório marcante. Os colares estarão super em alta e maxibrincos", afirma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As pedrarias aparecem em bordados, saias, calças e jaquetas, inclusive em propostas que remetem à renda guipure. Pérolas, cristais e elementos metálicos também chamam a atenção. Segundo Joana, o brilho ganha uma nova relação com o dia a dia e pode ser usado sem depender de uma ocasião especial. "São caminhos diferentes que permitem uma combinação muito interessante: presença visual com liberdade de movimento. O brilho ganha lugar à luz do dia."

Para levar a tendência às ruas, a consultora sugere combinar uma saia ou calça com aplicações a uma camiseta branca. Outra possibilidade é apostar em jeans, regata e bolsa bordada. Até mesmo uma rasteira com cristais pode mudar a produção. "O sapato é quem comanda o seu look. Ele pode levar qualquer produção a vários lugares e, agora, com cristais, também pode transformar uma produção de verão sem exigir salto ou uma ocasião especial", diz.

Na escolha das peças, Joana recomenda atenção ao acabamento e à praticidade. "Observe a qualidade das aplicações, o peso da peça e o conforto ao vestir. Uma roupa precisa funcionar quando você anda, senta e vive."

A onça além do preto

A estampa de onça continua entre as apostas para a temporada. Na coleção da Dries Van Noten, o animal print aparece em combinações com cores, peças utilitárias e acessórios expressivos. Na avaliação de Joana, a padronagem merece ser explorada para além da tradicional combinação com preto.

"Minha sugestão é experimentar a onça além da combinação com preto. Off-white, azul-claro, verde e rosa oferecem possibilidades lindas. Uma saia estampada com camisa azul de algodão, por exemplo, cria um encontro entre impacto e frescor", recomenda.

Quem prefere uma aproximação mais discreta pode começar por uma bolsa, sandália ou cinto. Já para quem gosta de estampas em evidência, a consultora sugere vestidos leves e calças amplas acompanhadas de regatas de linhas simples. A escolha do desenho também interfere no resultado. "Duas peças de onça podem transmitir sensações completamente diferentes conforme o contraste, o tecido e a modelagem", observa.

A cartela de cores do verão

O Fashion Color Trend Report da Pantone para a primavera/verão 2027 de Nova York apresenta dez cores de destaque: Anise Flower, amarelo claro; Princess Blue, azul intenso; Waterfall, azul-esverdeado; Langoustino, coral quente; Chili Pepper, vermelho profundo; Rosy Future, rosa; Dragon Fire, laranja vibrante; Daiquiri Green, verde-lima; Hibiscus, vermelho marcante; e Lavender Oil, lavanda suave.

A seleção também contempla tons mais neutros, como Antique White, Tarragon, Arrowwood, Blue Indigo e Dolphin. Para Joana, a cartela permite experimentar combinações sem necessariamente apostar em um visual inteiramente colorido.

"Na minha leitura para as ruas, o amarelo claro fica especialmente interessante com jeans e acessórios de onça. O azul intenso pode aparecer em um vestido de corte simples. Já o verde-lima funciona muito bem como ponto de cor em uma bolsa ou sandália", explica.

Entre as misturas mais expressivas, rosa com vermelho, lavanda com verde e coral com azul estão entre as sugestões da consultora. A orientação é começar com duas cores e observar o resultado à luz natural.

Saias e transparências em foco

Na Prada, as saias ganharam diferentes interpretações, com materiais, superfícies e acabamentos que reforçam o protagonismo da peça. Joana aposta especialmente nos modelos que chamam a atenção pelo bordado, pela cor, pela textura ou pelo movimento.

"No street style, eu escolheria uma saia de presença e montaria diferentes produções com ela. Com regata, fica descontraída. Com camisa, ganha outra postura. Com um top e acessórios marcantes, acompanha um jantar", sugere.

O comprimento também merece atenção. Segundo a consultora, a escolha do sapato pode alterar a proporção e transformar a maneira como a saia aparece no conjunto.

Já a Dior explorou elementos tradicionais da alfaiataria em versões mais leves, com chiffon e transparências. Na leitura de Joana, essas referências combinam com o verão brasileiro, especialmente em camisas arejadas, saias fluidas e sobreposições delicadas.

"Uma camisa transparente sobre um top, combinada com bermuda de alfaiataria, é uma maneira prática de experimentar. Outra possibilidade é uma saia translúcida com uma base interna bem escolhida", afirma.

A lingerie e o forro também entram na composição. Joana recomenda observar a roupa sob diferentes iluminações para definir o quanto se deseja revelar. "O conforto precisa acompanhar a intenção estética", ressalta.

A força dos acessórios

Bolsas esculturais, franjas, elementos florais e aplicações em calçados estão entre as referências apresentadas pelas coleções da Chanel e da Dior. Para Joana, os acessórios são uma maneira de atualizar o guarda-roupa sem precisar investir em novas roupas.

"Minha dica é escolher o acessório a partir do efeito que você quer criar. Um brinco escultural chama a atenção para o rosto. Uma bolsa colorida acrescenta contraste. Um sapato com pedrarias pode ser o destaque de uma produção inteira", diz.

A consultora sugere experimentar novas combinações antes de renovar o armário. "Antes de comprar roupa nova, eu faria esse exercício: montar três looks com peças que você já tem e mudar apenas os acessórios. Muitas vezes, a atualização está nessa escolha."

Para diferentes ocasiões, Joana aposta em saia de onça com camisa azul-clara e sandália baixa para um almoço na cidade; jeans, regata off-white e bolsa verde-lima para um passeio de fim de semana; vestido amarelo claro com acessórios delicados para um encontro ao pôr do sol; e saia com pedrarias, camiseta de algodão e sandália de linhas finas para um jantar. Em eventos durante o dia, a combinação de bermuda de alfaiataria, camisa leve e brinco escultural também está entre suas escolhas.

Ao falar sobre a temporada, a consultora destaca que não é preciso aderir a todas as novidades. "Para mim, o verão de 2027 tem espaço para brilho, cor, sensualidade e leveza. Mas a melhor tendência continua sendo aquela que você consegue vestir e reconhecer como sua. A roupa pode chamar a atenção; o estilo faz com que se lembrem de você."