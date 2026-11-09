GIANA anuncia novo EP e aposta em ritmos brasileiros para o verão

Cantora GIANA ganhou ainda mais destaque após abrir o show de ZAYN, em outubro deste ano - (crédito: Divulgação)

GIANA aproveitou o sucesso de seu show com ingressos esgotados na Casa Rockambole, em São Paulo, na noite de ontem, para dar um spoiler especial aos fãs sobre seu próximo lançamento. Pouco antes de subir ao palco, a cantora anunciou nas redes sociais seu EP de Verão, que chega às plataformas digitais no dia 12 de novembro, às 21h.

Durante a apresentação, ela aumentou a expectativa do público ao revelar um trecho de “Mais Um Verão Sem Você”, uma das faixas que integram o projeto. O trabalho mistura pop, pagode, axé e R&B, explorando histórias de amor, festas e encontros que marcam a estação mais quente do ano. Os clipes serão disponibilizados no YouTube no mesmo dia, a partir das 12h.

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O anúncio também esclareceu o mistério que movimentou as redes sociais da cantora na sexta-feira (6). GIANA havia divulgado um número de telefone acompanhado do convite “Me liga!”. Quem telefonou ouviu uma mensagem gravada pela própria artista: “Se lembrar da gente em algum momento, amor, me liga”. A ação despertou a curiosidade dos seguidores e funcionou como uma pista para a chegada do novo trabalho.

A novidade marca mais um capítulo importante na trajetória de GIANA, que vive um ano de grande projeção. Além de percorrer o país com sua primeira turnê nacional, “FELÍDIA”, a cantora foi a única artista brasileira a abrir o show de ZAYN para cerca de 40 mil pessoas em São Paulo. A turnê continua em dezembro, com apresentações em Porto Alegre (12) e Florianópolis (13).

Com o EP de Verão, seu último lançamento de 2026, GIANA encerra o ano ampliando sua identidade musical e apostando na diversidade dos ritmos brasileiros para embalar a próxima temporada.