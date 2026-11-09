Destaque nas redes sociais, Isadora Rolim assume novo projeto em sua trajetória profissional

Isadora Rolim amplia atuação em gestão de talentos e inicia nova etapa com nomes conhecidos do entretenimento - (crédito: Divulgação)

Conhecida nos bastidores da gestão de talentos e também por sua presença nas redes sociais, onde compartilha conteúdos ligados a carreira, lifestyle e rotina profissional, Isadora Rolim inicia uma nova fase após nove anos à frente da Trending. Aos 35 anos, ela anunciou o reposicionamento da agência, que passa a se chamar ROW AG e representa nomes como Tati Machado, Bruna Tavares e Mari Gonzalez.

A mudança acompanha um momento em que Isadora amplia sua atuação para além do agenciamento tradicional. Como sócia majoritária, ela passa a concentrar na nova estrutura frentes ligadas à gestão de carreira, relações públicas, conteúdo, posicionamento e desenvolvimento de negócios.

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A reformulação acontece depois de quase uma década acompanhando de perto a transformação do mercado de influência e a mudança na relação entre marcas, criadores e personalidades públicas. Nesse período, a empresária participou de projetos marcantes com empresas de renome.

O novo nome também traz uma referência pessoal. ROW combina a inicial de Rolim com a expressão “Own Way”, traduzida como “o próprio caminho”, ideia que conversa com a fase que a empresária começa agora.

Fora da gestão de talentos, Isadora também vem diversificando sua atuação. Ela está à frente da POÁ Creative Lab, é sócia da Magic Trip desde 2019 e, em 2025, fundou a NUDE LAB, estúdio de nail design no Rio de Janeiro.

Em 2026, a empresária iniciou ainda uma pós-graduação em Marketing e Negócios do Mercado de Luxo, área que pretende explorar ao lado de lifestyle e experiências.

A nova fase da ROW AG amplia um trabalho que já coloca Isadora nos bastidores da carreira de nomes conhecidos do entretenimento e das redes sociais, agora com uma atuação mais abrangente em torno de imagem, posicionamento e novos projetos.