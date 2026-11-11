UANA é indicada ao Prêmio Potências 2026 na categoria Artista Revelação

A cantora e compositora pernambucana UANA está entre as indicadas ao Prêmio Potências 2026 na categoria Artista Revelação. Ela disputa o troféu com Josyara, Juliane Gamboa, Karen Francis e Meraki Nina. A lista foi divulgada na última segunda-feira, 9, e os vencedores serão conhecidos em 18 de novembro, em cerimônia no Teatro Santander, em São Paulo.

Em sua sexta edição, o Prêmio Potências celebra a arte, a cultura e a resistência negra no Brasil em 17 categorias, que vão da música ao teatro, passando por esporte, moda e jornalismo. Idealizada por Julio Beltrão, a premiação homenageia em 2026 o cantor, compositor e ator Seu Jorge, que também comemora os 25 anos do álbum Samba Esporte Fino. A noite terá apresentações de Karol Conká, Gominho e Patrícia Ramos, sob o tema “A Celebração da Felicidade”.

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“Receber essa indicação no meio da turnê de ESTRELA tem um peso especial. O Potências olha para a produção negra do país inteiro, e estar ao lado de artistas que eu admiro, levando o Recife e Pernambuco comigo, me dá ainda mais força para seguir”, afirma UANA.

Indicação chega no auge de uma nova fase

Lançado em 24 de setembro pela Warner Music Brasil, ESTRELA, segundo álbum de estúdio de UANA, reúne 11 faixas e participações de ÀTTØØXXÁ, Joyce Alane – indicada a Artista Revelação no Potências do ano passado – e N.I.N.A. O repertório cruza brega, forró, bregafunk e pop com sonoridades da diáspora africana, do Norte da África e do universo árabe, e coloca no centro uma mulher que reconhece a própria identidade e assume os próprios desejos.

O disco ganhou os palcos com a turnê ESTRELA, patrocinada por Natura Musical por meio do Edital 2025/2026. A circulação estreou em 1º de novembro na Casa Natura Musical, em São Paulo, e passou pelo Teatro Rival Petrobras, no Rio de Janeiro (5/11), e pela Casa Rosa, em Salvador (6/11). Nesta quarta-feira (11), a artista se apresenta em Belo Horizonte, na Autêntica, dentro da programação da Quarta Livre, ao lado de Augusta Barna e Jéssica Gaspar, com entrada gratuita.

Depois de Minas, UANA volta para casa: em 28 de novembro, ela sobe ao palco da 23ª edição do No Ar Coquetel Molotov, no campus da UFPE, no Recife, um dos festivais mais importantes da música independente brasileira.

De revelação no WME ao Potências

Natural do Recife, UANA parte do bregafunk e da música urbana para dialogar com pop, house, afrobeat e R&B. Venceu a categoria Revelação do WME Awards by Billboard Brasil em 2023, pelo voto popular, e foi apontada pela Forbes Brasil entre as novas e promissoras cantoras do país.

Em 2024, integrou o Alerta Experimente, do Multishow e do Canal BIS, e lançou Megalomania, seu álbum de estreia, que já ultrapassa 4,1 milhões de streams. Em 2025, levou o show ao Festival Rec-Beat, no Recife. Hoje, soma mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify.