Após susto com Mounjaro, ex-musa do Carnaval celebra nascimento do filho, Benjamin

O Carnaval de 2026 deveria ter sido marcado pela realização de um sonho para Izadora Morais. Escalada para desfilar como musa da Colorado do Brás, em São Paulo, ela precisou abandonar os preparativos após enfrentar um susto de saúde às vésperas da folia.

O que parecia ser apenas um período de frustração, no entanto, ganhou um desfecho inesperado. Meses depois de descobrir uma gravidez que não estava nos planos, a ex-musa da escola de samba deu à luz Benjamin, seu primeiro filho, e agora celebra uma nova fase da vida.

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A reviravolta aconteceu depois de um episódio que ganhou repercussão em fevereiro. Na ocasião, Izadora precisou de atendimento hospitalar após apresentar problemas de saúde que associou ao uso de Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida utilizado no tratamento de determinadas condições metabólicas e no controle do peso. Durante a avaliação médica, chegou a enfrentar uma suspeita de embolia, situação que a afastou dos ensaios e a levou a desistir de entrar na avenida.

A decisão foi especialmente difícil porque o desfile representava uma conquista pessoal. Entre a preocupação com a saúde e a decepção de não participar do Carnaval, Izadora ainda não imaginava que sua vida estava prestes a mudar novamente.

Semanas depois, veio a descoberta da gravidez.

“Brinco que gerei o bebê Mounjaro (risos), porque estava me cuidando. Foi inesperado, mas o maior presente da minha vida”, celebra.

Da preparação para o Carnaval à descoberta da gravidez

Antes de descobrir que seria mãe, Izadora vivia a expectativa de desfilar pela Colorado do Brás. A participação como musa exigia preparação e dedicação, mas os planos foram interrompidos quando surgiram os problemas de saúde.

O episódio representou uma mudança brusca na rotina. Em vez de se preparar para entrar no Sambódromo do Anhembi, ela precisou priorizar a recuperação e lidar com a incerteza sobre seu estado de saúde.

A gravidez, descoberta semanas depois, trouxe uma surpresa em meio a esse processo.

Izadora relacionou a gestação ao período em que utilizou Mounjaro. A tirzepatida, princípio ativo do medicamento, pode reduzir a eficácia de anticoncepcionais orais em determinadas circunstâncias, especialmente no início do tratamento e após aumentos de dose.

Entretanto, não é possível afirmar que o medicamento tenha sido responsável pela gravidez sem informações clínicas que confirmem essa relação.

Para a ex-musa, independentemente das circunstâncias, a notícia representou uma mudança de perspectiva sobre os acontecimentos que havia enfrentado.

O susto que a afastou da avenida

O afastamento do Carnaval foi um dos momentos mais difíceis daquele período. Izadora havia criado expectativas em torno de sua participação na escola de samba, mas precisou abrir mão do desfile para cuidar da saúde.

Agora, depois do nascimento de Benjamin, ela relembra o episódio como parte de uma sequência de acontecimentos que transformou seus planos.

“Passei por um susto de saúde muito grande, achei que não fosse suportar. Desfilar no Carnaval era um sonho e tive que desistir de tudo. Foi um momento de drama, de decepção, de recomeço, mas hoje entendo o recado do plano espiritual”, diz. “Todos nós temos aprendizados nessa vida, é isso que nos move”.

A declaração revela a intensidade com que viveu aquele momento. O que começou com uma preocupação médica e a interrupção de um projeto pessoal acabou sendo seguido pela descoberta de uma gestação inesperada.

A chegada do filho, segundo ela, trouxe um novo significado para os meses anteriores.

Nascimento de Benjamin marca nova fase

Com o nascimento de Benjamin, Izadora passa a viver uma rotina diferente daquela que imaginava no início do ano.

Os compromissos profissionais e os projetos pessoais agora dividem espaço com os cuidados com o bebê e as adaptações da maternidade.

A experiência também representa uma mudança de prioridades. Depois de um período em que o Carnaval ocupava parte importante de seus planos, a ex-musa inicia uma fase marcada pelas responsabilidades e descobertas de ser mãe.

O nascimento do filho acontece após meses de acontecimentos inesperados: primeiro, a preocupação com a saúde; depois, a desistência de desfilar; em seguida, a notícia da gravidez.

Para Izadora, Benjamin representa o capítulo mais feliz dessa sequência de mudanças.

Uma reviravolta longe da avenida

A história da ex-musa da Colorado do Brás chama atenção pelo contraste entre o que ela planejava viver e o caminho que sua vida tomou.

No início do ano, Izadora se preparava para realizar o sonho de participar do Carnaval paulistano. Pouco tempo depois, precisou abandonar a fantasia, interromper os preparativos e enfrentar um período de preocupação com a própria saúde.

O nascimento de Benjamin não apaga as dificuldades daquele momento, mas marca uma nova etapa após meses de incertezas.

Se antes a expectativa estava voltada para a avenida e para a realização de um sonho pessoal, agora a atenção se concentra no filho que chegou de maneira inesperada.

Para Izadora, que começou o ano planejando desfilar como musa, 2026 acabou trazendo uma transformação que nenhuma preparação para o Carnaval poderia antecipar: a maternidade.