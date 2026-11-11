Carol Picchi faz tratamento que já foi associado a nomes como Michael Jackson e Justin Bieber

Carol Picchi está de volta à rotina depois de duas cirurgias, um lifting facial e uma cirurgia íntima, e escolheu um aliado conhecido das celebridades para a recuperação: a câmara hiperbárica. As sessões são feitas na Casa Hiperbárica, em São Paulo.

"Depois das cirurgias, eu queria cuidar da recuperação com a mesma atenção que tive na escolha dos médicos. A câmara virou o meu momento de pausa no dia: eu deito, respiro e deixo o corpo fazer a parte dele", conta a atriz.

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A terapia não é novidade entre os famosos. Nos anos 1980, uma foto de Michael Jackson deitado dentro de uma câmara hiperbárica rodou o mundo. Décadas depois, Justin Bieber mostrou nas redes a própria experiência dentro do equipamento.

A oxigenoterapia hiperbárica consiste em respirar oxigênio puro dentro de uma câmara com pressão acima da atmosférica, em condições controladas. Isso aumenta a quantidade de oxigênio que chega aos tecidos do corpo. Entre as aplicações médicas estão feridas de difícil cicatrização e enxertos ou retalhos comprometidos. No pós-operatório de cirurgias plásticas, ela pode ser indicada como apoio à recuperação.

Apesar da fama, a terapia tem indicações específicas e exige avaliação e acompanhamento médico. O número e a duração das sessões são definidos para cada paciente.