Régis Danese inicia novo capítulo na carreira com projeto audiovisual e participações especiais

Régis Danese apresenta nesta terça-feira (10) o medley “O Escudo / Sou um Milagre”, que reúne dois grandes clássicos da música gospel em uma nova interpretação. A faixa conta com as participações especiais do grupo Voz da Verdade e do Pr. Carlos A. Moysés, autor das duas canções, e chega acompanhada de videoclipe. O lançamento marca a estreia do cantor no cast da Universal Music Christian Group.

A música é a primeira amostra de “Casa de Milagres”, novo projeto audiovisual de Régis, gravado na Igreja Videira, em Uberlândia (MG). Pela primeira vez, o artista registra um projeto musical em sua própria igreja. A gravação reuniu aproximadamente duas mil pessoas e resultou em um trabalho com nove faixas, construído a partir de três pilares fundamentais em sua trajetória: fé, família e igreja.

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Para esta nova versão, os clássicos ganharam uma roupagem contemporânea, com uma sonoridade mais próxima do worship e elementos como o pedal steel. A proposta preserva a força das composições originais e apresenta uma interpretação que, segundo Régis, tem sido marcada pela emoção desde os primeiros contatos com a música.

“Foi uma alegria cantar esse medley com o Pr. Moysés e o Voz da Verdade. Fizemos uma roupagem mais nova em uma levada mais worship, com alguns elementos tipo pedal steel que, além dessa sonoridade incrível, trouxe a unção e a presença de Deus. É um louvor que, quando eu tô viajando, eu coloco no carro e começo a chorar, porque sinto a presença de Deus. As pessoas que já ouviram a música antes do lançamento se emocionam e choram. Creio que esse louvor vai impactar muitas vidas”, conta o cantor.

A novidade também inaugura uma nova fase na carreira de Régis Danese. No último dia 21 de outubro, o cantor e compositor assinou contrato com a Universal Music Christian Group, em cerimônia realizada no escritório da gravadora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com uma trajetória que ultrapassa as fronteiras do segmento gospel, Régis Danese conquistou projeção nacional com “Faz um Milagre em Mim”, um dos maiores sucessos da música cristã brasileira. A canção integra o álbum “Compromisso”, que ultrapassou dois milhões de cópias vendidas e rendeu ao artista uma indicação ao Latin GRAMMY® 2009, na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.