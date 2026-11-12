Cantora Patrícia Ribeiro prepara retorno à televisão com música de Natal

Patrícia Ribeiro prepara novos projetos para os próximos meses. A cantora portuguesa trabalha no lançamento de “Vamos Dançar o Natal”, música especial para o fim de ano, e também planeja retornar à televisão.

A novidade marca uma nova fase da artista, que voltou aos palcos e vem retomando sua agenda profissional.

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Além da música, Patrícia também prepara uma biografia sobre sua trajetória pessoal e artística, reunindo episódios importantes da carreira e dessa nova etapa de sua vida.

Conhecida como uma das primeiras cantoras transgênero portuguesas com projeção pública, ela também pretende apresentar os novos trabalhos ao público brasileiro.

“Vamos Dançar o Natal” será um dos primeiros lançamentos dessa fase, que reúne projetos na música, na televisão e na literatura.