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Cantora Patrícia Ribeiro prepara retorno à televisão com música de Natal

"Vamos Dançar o Natal" integra nova fase da artista, que também desenvolve projeto autobiográfico

Cantora Patrícia Ribeiro divulga novo projeto - (crédito: Divulgação)
Cantora Patrícia Ribeiro divulga novo projeto - (crédito: Divulgação)

Patrícia Ribeiro prepara novos projetos para os próximos meses. A cantora portuguesa trabalha no lançamento de “Vamos Dançar o Natal”, música especial para o fim de ano, e também planeja retornar à televisão.

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A novidade marca uma nova fase da artista, que voltou aos palcos e vem retomando sua agenda profissional.

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Além da música, Patrícia também prepara uma biografia sobre sua trajetória pessoal e artística, reunindo episódios importantes da carreira e dessa nova etapa de sua vida.

Conhecida como uma das primeiras cantoras transgênero portuguesas com projeção pública, ela também pretende apresentar os novos trabalhos ao público brasileiro.

“Vamos Dançar o Natal” será um dos primeiros lançamentos dessa fase, que reúne projetos na música, na televisão e na literatura.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/11/2026 06:05 / atualizado em 12/11/2026 09:02
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